«Радуга здоровья», День пограничника, спорт: выходные в Благовещенске

В выходные в городе отпразднуют 100-летие пограничной службы, в честь этой даты в городе пройдут различные мероприятия. Возле ОКЦ запланирована традиционная молодежная акция «Радуга здоровья». Как провести субботу и воскресенье, можно прочитать на Амур.инфо.

Суббота, 26 мая

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетения. Начало в 10:00.

В 11:00 на цокольном этаже АОДНТ состоится турнир города Благовещенска по стрельбе из спортивного лука «Стрелы Солнца».

С 09:00 до 13:00 на территории ОКЦ пройдет традиционная городская молодежная акция «Радуга здоровья». В программе: работа мобильной флюорографической станции и мобильной станции переливания крови; консультации репродуктолога, офтальмолога, врача общей практики, врача-дерматовенеролога, хирурга по бесплатным операциям по полису ОМС ,врача-педиатра и так далее.

Театр драмы покажет спектакль «Брачный договор». Начало в 18:00.

В 11:00 в ОКЦ начнется концерт музыкально-творческой студии «Сольвейг» под названием «Все, что люблю я».

Воскресенье, 27 мая

В Доме ремесел в 10:00 можно посетить мастер-класс в технике бисероплетения.

В спорткомплексе «Олимп» пройдет первенство Благовещенска по тяжелой атлетике среди молодежи. В мероприятии примут участие более 30 спортсменов из городов: Благовещенск, Райчихинск и Свободный. Начало соревнований в 11:00. Парад открытия в 13:00.

С 11:30 до 15:00 в горпарке пройдет концертная развлекательная программа, посвящённая Дню пограничника.

С 12:00 до 14:00 Первомайский парк приглашает на игровую развлекательную программу «Мы – будущее страны».

В 17:00 в ОКЦ пройдет летний концерт студии танца «Траффик» под названием «Волшебные башмачки или путешествие в страну ОЗ».

В 12:00 на набережной в районе бронекатера начнет работу интерактивная площадка «На страже Родины». Там можно будет попробовать себя в роли солдата на карауле, посоревноваться в заматывании портянок на время, в сборке-разборке автомата, а также тематических настольных играх.

В 16:00 на площади ОКЦ начнется игровая программа «Заводные выходные».

В 17:00 в парке Дружбы состоится праздник Святой Троицы.

Театр кукол в 11:00 покажет музыкальную сказку «Маленькая фея». А в театре драмы в 12:00 покажут спектакль «Иван седьмой».

В честь приближающегося Дня города и 100-летия пограничной службы пройдут различные мероприятия. С 10:00 на площади Победы состоится церемония возложения цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, торжественное прохождение парадного расчета Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

В 11:00 начнется торжественное прохождение пограничных сторожевых кораблей по Амуру. В речном параде примут участие 10 катеров и 5 кораблей. В завершение парада вдоль ограждения нижней палубы на участке набережной Амура от ротонды до бронекатера горожане увидят залпы дневного фейерверка. Напротив этого участка набережной на рейд встанут 4 пограничных катера различной модификации, а пограничный корабль «Благовещенск» пришвартуется к дебаркадеру, и с 11:30 до 15:00 экипаж проведет экскурсии для горожан.

В эти же часы пройдет акция-гулянье «Благовещенск – город пограничный». 20 творческих площадок разместятся по набережной от Мухина до Шевченко.

Суббота и воскресенье, 26 и 27 мая

Оба дня в спорткомплексе «Юность» будет проходить финал XII спартакиады трудовых коллективов. В рамках спартакиады пройдут соревнования по таким видам спорта, как: волейбол, стритбол, мини-футбол, перетягивание каната, эстафета и стрельба из спортивного лука. В мероприятии примут участие 350 человек из 10 трудовых коллективов. Парад открытия состоится 25 мая в 10:00.