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В Свободном осудили водителя, по вине которого погиб человек

В Свободном осудили водителя, по вине которого погиб человек
Фото: newizv.ru

Свободненский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Свободного. По вине мужчины, находившимся за рулем нетрезвым, погиб другой водитель.

Установлено, что мужчину лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. При этом 20 ноября 2017 года амурчанин все равно сел за руль автомобиля, выпив алкоголь. Он поехал по городу, совершил столкновение с другим автомобилем и скрылся с места ДТП. Полицейские обнаружили машину нарушителя, однако водитель не собирался сдаваться. Он предпринял попытку скрыться, но столкнулся с автомобилем. Водитель этой машины получил травмы и впоследствии скончался в больнице.

Мужчину приговорили к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года. С осужденного взыскали в общей сложности 576 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ДТП #происшествия #Свободный #суды #транспорт

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