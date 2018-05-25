Ивановское озеро лотосов внесли в Книгу рекордов России

Озеро лотосов в селе Ивановка стало одним из рекордсменов России. Достопримечательность попала в Книгу рекордов России за то, что на самом северном озере страны выросли эти краснокнижные цветы.

«Самое северное озеро в России с искусственными посадками лотоса» – так официально звучит зарегистрированный рекорд.

«В селе Ивановка Ивановского района Амурской области с 2011 года до настоящего времени на озере, географические координаты которого: 50⁰21'50" северной широты и 128⁰0'03" восточной долготы, произрастают лотосы Комарова, искусственно посаженные детской организацией "ОЙКОС" под руководством Александра Федоровича и Татьяны Ивановны Титаренко. Лотосы Комарова являются достопримечательностью не только села Ивановка, но и всей Амурской области. Полюбоваться чудом природы – цветами лотоса на озере – самом северном месте произрастания этих прекрасных растений в России съезжаются туристы из разных городов и районов Амурской области», – такое сообщение появилось на официальном сайте Книги рекордов России.

В описании рекорда об этом не сказано, но полюбоваться достопримечательностью в Ивановку приезжали даже иностранцы. Украсить озеро в самом центре Ивановки супруги – учителя географии местной школы Александр и Татьяна Титаренко решили в честь трагически погибшей в аварии дочери. В мифологиях Древнего Египта, Индии, Китая и Японии этот цветок является символом рождения и возрождения.

Свои попытки чета Титаренко – руководители детской организации «ОЙКОС» начали в 2009 году. Два года попытки были безуспешными. Пробовали семени из Китая, Таиланда, Вьетнама, но они если и приживались, то не выдерживали зимних температур и погибали. В итоге в 2011 прижились семена из Приморья, успешно перезимовали и летом 2012 года появились первые цветы, которые теперь занимаю больше одной трети площади озера.

О том, что их творение уникально, супруги Титаренко задумались несколько лет назад.

«Мы два географа, и нам не трудно определить широту, на которой могут и не могут расти лотосы. Мы посмотрели и проанализировали по карте, и нигде подобного озера с лотосами не встречается. Это было года два-три назад. Но тогда было как-то не до этого. Недавно узнали, что существует такая Книга рекордов России, и подали заявку. Через некоторое время нам пришло подтверждение, что мы включены, но нужны для этого документы. Мы собрали документы, включая подтверждение министерства природных ресурсов, что они подтверждают данный факт. И вот вчера пришло сообщение, что озеро в Ивановке является самым северным озером с искусственно посаженными лотосами и прекрасно себя чувствует – этот факт зафиксировали», – поделился радостной новостью педагог.

Кстати, преподавательский стаж у 65-летнего Александра Федоровича – без малого 40 лет, а у его супруги – 35.

Данное подтверждение престижно еще и тем, что озеро лотосов в Ивановке – первый из Приамурья объект, попавший в Книгу рекордов России. По мнению Александра Титаренко, это еще и престиж для развития туристического бизнеса. Хотя желающих посмотреть на уникальный водоем и так немало. По подсчетам мужчины, только в 2017 году у них побывало несколько тысяч человек.

Сейчас лотосы пока не цветут, первые бутоны ждут к середине июля. «Ждем после 10 июля. Как мы с Татьяной Ивановной говорим: "Мы с ними поговорим, проведем беседу"», – пошутил Александр Федорович.

Помимо зафиксированного рекорда, уникальное озеро лотосов прославило своих создателей и в проекте «Гордость России». 24 мая на официальном сайте проекта была размещена информация о супругах. Всего в проекте рассказывается уже о 30 амурчанах, которые проявили себя в разных сферах жизни.