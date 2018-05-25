Амурские ушуисты завоевали пять медалей чемпионата и первенства Европы

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Сборная Амурской области выступила на чемпионате и первенстве Европы. Соревнования ушуистов прошли в Москве с 16 по 20 мая. Амурскую область представили пять спортсменов, один из них выполнял и функции тренера.

Это Артем Загибалов, который стал штатным тренером «Федерации ушу Амурской области». «Свой опыт, накопленный на соревнованиях самого высокого ранга, Артем передает новому подрастающему поколению», – сообщает амурское министерство физической культуры и спорта.

В Москве Артем стал серебряным призером, пропустив вперед спортсмена из Италии. А руководимая им четверка принесла в копилку сборной Амурской области две золотых и три серебряных медали. «Возрастная категория 9–11 лет у юных победителей европейского первенства позволяет судить об их большом потенциале и перспективах при совершенствовании мастерства», – сообщает минспорт.

Белла Габараева завоевала сразу две медали – золотую и серебряную. Золото соревнований также взял Максим Шедько. Софья Степанова и Дарья Цвилий вернулись с чемпионата с серебряными медалями.