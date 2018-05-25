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сегодня, 17:42 0

Зейская управляющая компания лишилась лицензии

Зейская управляющая компания лишилась лицензии
Фото: chr.aif.ru

Общество с ограниченной ответственностью «УК Энергия-3» из города Зея больше не имеет права управлять многоквартирными домами. Лицензию компании аннулировал Арбитражный суд Амурской области по заявлению Амуржилинспекции.

«Это вторая компания, которая лишена права управления домами в Приамурье, – прокомментировала решение суда начальник Амуржилинспекции Светлана Федорченко. – Инспекцией были проведены проверки по вопросу нарушений лицензионных требований со стороны данной управляющей компании, в результате установлено нарушение порядка расчетов с ресурсоснабжающей организацией. В настоящее время дома, находившиеся под управлением "УК Энергия-3", не брошены, собственники приняли решение о переходе в другие управляющие и обслуживающие компании».

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, инспекция продолжает осуществлять жесткий контроль за работой управляющих компаний. В частности – касательно порядка расчетов УК с ресурсоснабжающими организациями.

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#ЖКХ #Зея #суды

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