СМИ: кресло губернатора Приамурья может занять коммунист Олег Денисенко

Фото: vostok.today

Олег Денисенко – 56-летний политик, депутат Госдумы шестого созыва, член фракции КПРФ. В прошлом служил в отделе антитеррористического центра ФСБ России в Хабаровске, боевом отделе управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ. В 2017 году в рамках тренинга по подготовке кадрового резерва для администрации президента прыгал с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи.

Как сообщалось ранее, в качестве кандидатов в амурские губернаторы рассматриваются также заместитель вице-премьера Юрия Трутнева Владимир Солодов и депутат Госдумы Иван Абрамов.

18 мая амурский губернатор Александр Козлов был назначен министром по развитию Дальнего Востока. Без губернатора область живёт уже 7 дней.