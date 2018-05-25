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СМИ: кресло губернатора Приамурья может занять коммунист Олег Денисенко

СМИ: кресло губернатора Приамурья может занять коммунист Олег Денисенко
Фото: vostok.today

В средствах массовой информации пишут о новом «московском» кандидате в губернаторы Амурской области. На пост главы региона рассматривают бывшего депутата Госдумы от КПРФ Олега Денисенко. Об этом сообщает Vostok.Today со ссылкой на источник «Федерального агентства новостей».

Олег Денисенко – 56-летний политик, депутат Госдумы шестого созыва, член фракции КПРФ. В прошлом служил в отделе антитеррористического центра ФСБ России в Хабаровске, боевом отделе управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ. В 2017 году в рамках тренинга по подготовке кадрового резерва для администрации президента прыгал с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи.

Как сообщалось ранее, в качестве кандидатов в амурские губернаторы рассматриваются также заместитель вице-премьера Юрия Трутнева Владимир Солодов и депутат Госдумы Иван Абрамов.

18 мая амурский губернатор Александр Козлов был назначен министром по развитию Дальнего Востока. Без губернатора область живёт уже 7 дней.

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#областная власть #торговля

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