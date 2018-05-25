Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:27 0

В микрорайоне Благовещенска лопнул бугор, вздувшийся весной

В микрорайоне Благовещенска лопнул бугор, вздувшийся весной

В третьем микрорайоне Благовещенска лопнул бугор, выросший возле дома № 11 по улице Василенко. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в марте вздувшийся газон заметили местные жители. В пятницу, 25 мая, из-под земли потекла вода.

Весной люди, встревоженные вздыбившимся газоном в трещинах, обращались в АКС. На место происшествия выехали специалисты и огородили участок красно-белой сигнальной лентой. Тогда в пресс-службе «Амурских коммунальных систем» прокомментировали, что запросы насчет этого участка к ним не поступали. С учетом того, что в районе аномалии нет течи, а у жильцов нет жалоб на обеспечение водой и теплом, в пресс-службе предположили, что этим вопросом должны заниматься другие организации.

Сегодня ведомство приняло информацию о воде из-под земли. «Специалисты будут разбираться в причинах появления воды на поверхности», – сообщила начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева.

В администрации Благовещенска пообещали выяснить причины появления воды из-под земли и дать комментарий по этому поводу.

Просмотров всего: 195

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» задержан начальник ГУ МЧС по Кемеровской области
Происшествия

На подъезде к Благовещенску разбились несколько автомобилей (видео)
Происшествия 20

На вертолете, жестко приземлившемся в Хабаровском крае, летел криминальный авторитет
Происшествия 1

В Приамурье от ветра рухнула вышка сотовой связи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь