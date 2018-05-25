В микрорайоне Благовещенска лопнул бугор, вздувшийся весной

Весной люди, встревоженные вздыбившимся газоном в трещинах, обращались в АКС. На место происшествия выехали специалисты и огородили участок красно-белой сигнальной лентой. Тогда в пресс-службе «Амурских коммунальных систем» прокомментировали, что запросы насчет этого участка к ним не поступали. С учетом того, что в районе аномалии нет течи, а у жильцов нет жалоб на обеспечение водой и теплом, в пресс-службе предположили, что этим вопросом должны заниматься другие организации.

Сегодня ведомство приняло информацию о воде из-под земли. «Специалисты будут разбираться в причинах появления воды на поверхности», – сообщила начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева.

В администрации Благовещенска пообещали выяснить причины появления воды из-под земли и дать комментарий по этому поводу.