По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» задержан начальник ГУ МЧС по Кемеровской области

Фото: uralpolit.ru

В рамках расследования пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» СК РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области и начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово. По информации следствия, им инкриминируются халатность и растраты, что и привело к трагедии.

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев с 2017 года сознательно не проводили никаких проверок торгового центра на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации, сообщает «УралПолит.Ru».

Они также подозреваются в растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 миллионов рублей.

Александр Мамонтов. Фото: МЧС России

И Мамонтов, и Терентьев задержаны, сообщила РБК официальный представитель СК Светлана Петренко. В ближайшее время следователи намерены предъявить им обвинение и ходатайствовать в суде о заключении обоих под стражу.

25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек, в большинстве своем – дети. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.

Фигурантами стали восемь человек, в том числе управляющая «Зимней вишни», руководители компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.​