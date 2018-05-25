Столбики термометров поднимутся до 26 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 26 мая

Фото: Nastroy

В Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5…10 градусов, местами – от минус 3 до плюс 2. Днем термометры покажут плюс 21…26, местами плюс 15…20.

В Благовещенске ночью будет облачно с прояснением, пройдет дождь. Северо-восточный ветер ночью разгонится до 5-10 метров в секунду, днем ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура в ночные часы составит плюс 6…8 градусов, днем – плюс 19…21, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL