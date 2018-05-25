На подъезде к Благовещенску разбились несколько автомобилей (видео)

25 мая на подъезде к Благовещенску в ДТП попали, получив серьезные повреждения, сразу несколько автомобилей. Фото и видео покореженных машин ИА «Амур.инфо» и ИА «Сканер» прислали очевидцы.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили, что на подъезде к городу получили повреждения несколько автомобилей. Информация о случившемся поступила в дежурную часть в 15:07. На место выехали инспекторы.

Подробностей инцидента – были ли это несколько ДТП или одно массовое, а также пострадали ли люди – пока нет.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28