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На подъезде к Благовещенску разбились несколько автомобилей (видео)

На подъезде к Благовещенску разбились несколько автомобилей (видео)

25 мая на подъезде к Благовещенску в ДТП попали, получив серьезные повреждения, сразу несколько автомобилей. Фото и видео покореженных машин ИА «Амур.инфо» и ИА «Сканер» прислали очевидцы.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили, что на подъезде к городу получили повреждения несколько автомобилей. Информация о случившемся поступила в дежурную часть в 15:07. На место выехали инспекторы.

Подробностей инцидента – были ли это несколько ДТП или одно массовое, а также пострадали ли люди – пока нет.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

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#ДТП #происшествия #транспорт

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