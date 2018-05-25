Состоялась премьера клипа благовещенского и индийского музыкантов (видео)

Музыканты никогда не встречались в реальной жизни. Проект создавался дистанционно – через интернет. В записи и сведении звука принял участие известный индийский звукорежиссер, а аранжировкой занимались на одной из благовещенских студий звукозаписи.

Александр Гордеев отмечает, что эпизод в начале клипа, когда Рики Джозеф находит рамку, был снят в индийском городе Коччи в штате Керала. Вся последующая часть клипа снята в домашних условиях самими музыкантами. Монтажом занимался Александр.

В клипе звучат песни Goron ki na kalon ki из известного в СССР и России кинофильма «Танцор Диско», Neele neele ambar par из кинофильма Kalaakaar («Артист») – это кино широко известно в Индии. Третьей песней стала Papa kehte hain из кинофильма Qayamat se qayamat tak (в российском прокате – «Приговор»). Это индийский вариант «Ромео и Джульетты», также хорошо известный в Индии.

«Рамка в данном клипе является связующим звеном между нами, предметом, который позволяет создать ощущение того, что клип снят в одном месте. Сложностей было очень много: это язык общения, удаленное расстояние, личная жизнь, помимо общего дела, попытка объединить три песни с разными темпами, выделить инструментальные партии и интерпретировать их в голосовые, создавать различные эффекты, чтобы визуально разделить три песни, находить компромисс в работе друг с другом», – рассказывает Александр Гордеев.