Москвичка подарила поселку в Зейском районе здание для больницы

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В Приамурье владелица здания бывшего переговорного пункта в поселке Октябрьский Зейского района передает его местной больнице. Раньше женщина жила в этом поселке, а потом переехала в Москву. В строении планируют разместить стационар.

Добротное одноэтажное здание 1974 года постройки, из кирпича, высотой более 3 метров, площадью почти 250 квадратных метров находится в центре населенного пункта.

Сделать такой подарок бывшим односельчанам решила Валентина Дашунина, которая теперь проживает в столице. Недвижимость она приобрела давно, и сначала у нее были другие планы по эксплуатации объекта. Однако в 2018 году Валентина Максимовна решила передать это здание в дар поселковой больнице. Чтобы соблюсти все формальности, оно официально переходит в собственность администрации Октябрьского, а уже затем – на баланс лечебного учреждения, сообщает амурский минздрав.

«Объект сохранился в отличном состоянии, двери и окна целые, отопление централизованное, но все равно, конечно, нужно будет провести ремонт, и, думаю, в 2019 году мы перевезем туда стационар», – рассказал главный врач ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» Дмитрий Александров.

Сейчас стационар на 6 коек находится в помещении площадью 800 квадратных метров, содержать его крайне непрактично. Переезд на новое место позволит значительно сэкономить на эксплуатации, особенно на отоплении. «Жители поселка на общем сходе восприняли эту новость на ура еще и потому, что передаваемое здание расположено прямо в центре населенного пункта, что гораздо удобнее для всех», – отметил глава администрации поселка Октябрьский Юрий Дударев.