Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:26 0

Амурчане могут помочь нуждающимся саженцами и рассадой

Амурчане могут помочь нуждающимся саженцами и рассадой
Фото: teplica-exp.ru

В Амурской области стартовала социальная акция «Социальные огороды». Ее проводит региональное министерство социальной защиты населения. Учреждения по работе с неблагополучными семьями принимают от населения излишки рассады, саженцев и семян.

Их передадут семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В акции могут принять участие не только неравнодушные граждане, но и предприниматели.

Рассаду, семена и саженцы плодово-ягодных культур и цветов принимают в комплексных центрах социального обслуживания населения и управлениях социальной защиты населения по всей территории Амурской области.

По вопросам участия в акции «Социальные огороды» в Благовещенске можно обращаться в комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» по адресу: улица Рабочая, 95, телефоны: (4162) 44-01-35 и +7-924-844-00-15.

Просмотров всего: 468

#жизнь #соцзащита

распечатать


Общество 4

В реке Амур поймали столетнюю калугу весом более полутонны
Общество

В амурской Николаевке появился сквер Памяти
Общество 1

«Черновик», «Хан Соло: звёздные войны. Истории»: кинопремьеры недели
Общество 1

На трассе в Приамурье молодые ели соседствуют со свалкой из кирпича (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь