Амурчане могут помочь нуждающимся саженцами и рассадой

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В Амурской области стартовала социальная акция «Социальные огороды». Ее проводит региональное министерство социальной защиты населения. Учреждения по работе с неблагополучными семьями принимают от населения излишки рассады, саженцев и семян.

Их передадут семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В акции могут принять участие не только неравнодушные граждане, но и предприниматели.

Рассаду, семена и саженцы плодово-ягодных культур и цветов принимают в комплексных центрах социального обслуживания населения и управлениях социальной защиты населения по всей территории Амурской области.

По вопросам участия в акции «Социальные огороды» в Благовещенске можно обращаться в комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» по адресу: улица Рабочая, 95, телефоны: (4162) 44-01-35 и +7-924-844-00-15.