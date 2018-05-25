На вертолете, жестко приземлившемся в Хабаровском крае, летел криминальный авторитет

Фото: gursesintour.com

«Юрий Масленников известен как один из лидеров дальневосточной ОПГ "Общак", действовавшей на территории региона с середины 90-х», – пишет автор канала. По его информации, ранее Краб был «смотрящим» за Хабаровским краем, но последние годы проживает в Коломне Московской области.

В 2009 году Масленникова арестовали по подозрению в причастности к нескольким особо тяжким преступлениям. По версии следствия, как сообщал «Коммерсантъ», Краб причастен к убийству в январе 2004 года владельца гостиничного комплекса «Карат» Александра Былкова (Миротворец) и обстрелу Mercedes, в котором, как считает следствие, находился тогдашний глава «Общака» Эдуард Сахнов (Сахно), в августе того же года. Обвинение против Краба базировалось на признательных показаниях предполагаемого штатного киллера Павла Тихомирова по кличке Егерь. В 2011 году Хабаровский крайсуд приговорил последнего к 11 годам колонии строгого режима за неудавшееся покушение на вора в законе Сахно.

Согласно данным газеты, в июне 2011 и январе 2012 года генпрокуратура отправляла дело в отношении Масленникова на доследование. Оба раза «прокуратура не усматривала вины [Краба], хотя и согласна с тем, что проходящие вместе с ним по делу причастны к громким убийству и покушению».

Причем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин опротестовал возврат дела на доследование, но Генпрокуратура его ходатайство не удовлетворила, сообщали в СКР по Дальневосточному федеральному округу.

По сведениям издания, в феврале 2011 года Юрия Масленникова отпустили из СИЗО под залог в 3 миллиона рублей. Найти информацию, когда дело в отношении бывшего «смотрящего» по Хабаровскому краю было передано в суд, в СМИ не удалось.

21 мая вместе с Ежковым во время крушения частного вертолета Sud-Aviation Gazell на борту был хозяин судна и совладелец производственного комплекса «Серышевский» в Амурской области Сергей Мельниченко. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось, но люди, находящиеся на борту, успели эвакуироваться. Имя Масленникова ранее не называлось.

Вечером, 21 мая, по факту аварийного приземления вертолета было возбуждено уголовное дело. Позже появилась информация, что межгосударственный авиационный комитет не будет расследовать крушение частного вертолёта. Такое решение принято из-за того, что воздушное судно не было зарегистрировано.