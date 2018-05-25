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На вертолете, жестко приземлившемся в Хабаровском крае, летел криминальный авторитет

На вертолете, жестко приземлившемся в Хабаровском крае, летел криминальный авторитет
Фото: gursesintour.com

Криминальный авторитет Юрий Масленников по кличке Краб был попутчиком генерал-полковника в отставке, экс-замдиректора ФСБ России 71-летнего Анатолия Ежкова, скончавшегося от сердечного приступа после жесткой посадки частного вертолета Sud-Aviation Gazell в Хабаровском крае. В компании белогорского бизнесмена они летели на рыбалку. Происшествие случилось 21 мая, сообщает интернет-газета Znak, со ссылкой на Telegram-канал «Незыгарь».

«Юрий Масленников известен как один из лидеров дальневосточной ОПГ "Общак", действовавшей на территории региона с середины 90-х», – пишет автор канала. По его информации, ранее Краб был «смотрящим» за Хабаровским краем, но последние годы проживает в Коломне Московской области.

В 2009 году Масленникова арестовали по подозрению в причастности к нескольким особо тяжким преступлениям. По версии следствия, как сообщал «Коммерсантъ», Краб причастен к убийству в январе 2004 года владельца гостиничного комплекса «Карат» Александра Былкова (Миротворец) и обстрелу Mercedes, в котором, как считает следствие, находился тогдашний глава «Общака» Эдуард Сахнов (Сахно), в августе того же года. Обвинение против Краба базировалось на признательных показаниях предполагаемого штатного киллера Павла Тихомирова по кличке Егерь. В 2011 году Хабаровский крайсуд приговорил последнего к 11 годам колонии строгого режима за неудавшееся покушение на вора в законе Сахно.

Согласно данным газеты, в июне 2011 и январе 2012 года генпрокуратура отправляла дело в отношении Масленникова на доследование. Оба раза «прокуратура не усматривала вины [Краба], хотя и согласна с тем, что проходящие вместе с ним по делу причастны к громким убийству и покушению».

Причем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин опротестовал возврат дела на доследование, но Генпрокуратура его ходатайство не удовлетворила, сообщали в СКР по Дальневосточному федеральному округу.

По сведениям издания, в феврале 2011 года Юрия Масленникова отпустили из СИЗО под залог в 3 миллиона рублей. Найти информацию, когда дело в отношении бывшего «смотрящего» по Хабаровскому краю было передано в суд, в СМИ не удалось.

21 мая вместе с Ежковым во время крушения частного вертолета Sud-Aviation Gazell на борту был хозяин судна и совладелец производственного комплекса «Серышевский» в Амурской области Сергей Мельниченко. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось, но люди, находящиеся на борту, успели эвакуироваться. Имя Масленникова ранее не называлось.

Вечером, 21 мая, по факту аварийного приземления вертолета было возбуждено уголовное дело. Позже появилась информация, что межгосударственный авиационный комитет не будет расследовать крушение частного вертолёта. Такое решение принято из-за того, что воздушное судно не было зарегистрировано.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Текст в лучших традициях "Человек и Закон"

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Интересная компания)))

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Ептиль моптиль.

  • Йосеф

    Йосеф
    2 часа назад

    Альберт Клубника

    Интересная компания)))



    рыбалка сближает

  • lana78

    lana78
    2 часа назад

    вот так компашка собралась

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    ну нет в России сращения правоохранительных органов

    с криминалом... На нет и суда нет. Бог шельм только метит.

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    1 час назад

    Криминальный авторитет и экс замдиректора ФСБ. Наверняка они не были знакомы.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    Нафаня из Метагалактики

    Криминальный авторитет и экс замдиректора ФСБ. Наверняка они не были знакомы.



    они случайно купили билеты на соседние места))

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Ну что?Мельниченко в губернаторы?Мне кажется нормальная кандидатура...и с фейсами и с ворами нормально-т е вся власть в кентах)

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Мое мнение, что этот криминальный авторитет просто мальчик, по сравнению с нынешними авторитетами из власть имеющих.

  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    Нафаня из Метагалактики 13 минут назад

    Криминальный авторитет и экс замдиректора ФСБ. Наверняка они не были знакомы.

    ага оба случайно сели в трех местный вертолет )))

  • ay

    ay
    1 час назад

    причём в незарегистрированный вертолет.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Nebo

    Мое мнение, что этот криминальный авторитет просто мальчик, по сравнению с нынешними авторитетами из власть имеющих.



    Наши мальчики и становятся министрами)))

    С детского сада прямым ходом...

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Или задним... Пардон.

  • Полиграф

    Полиграф
    41 минута назад

    Это Россия. Ха,ха,ха. (Жириновский)

  • ИТЛ

    ИТЛ
    33 минуты назад

    Один ответ на все вопросы.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    28 минут назад

    Хороший коктейль: ФСБ+КРИМИНАЛ+БИЗНЕСМЕН=ВЛАСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

  • Питерский

    Питерский
    21 минута назад

    Родился в СССР

    Хороший коктейль: ФСБ+КРИМИНАЛ+БИЗНЕСМЕН=ВЛАСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.



    Ну а куда по вашему весь криминал 90-ых делся?

    Переоделись,наняли логопедов и в гос думу-трудиться на благо народа...

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    18 минут назад

    Просто офигеть!

  • severe

    severe
    5 минут назад

    Интересно кто под кем, воры под фейсами, тогда на кой он нужен этот вор, на рыбалку его еще возить на вертолете (удовольствие не из дешёвых) А понял, комерс под вором оплатил удовольствие фейсу вот теперь все на месте.

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