В Белогорском районе выявили заброшенный скотомогильник

Фото: rsnamur.ru

22 мая управление Россельхознадзора по Амурской области выявило в Белогорском районе заброшенный скотомогильник. На территории находятся останки трупов животных, кости, шкуры.

Как сообщает ведомство, скотомогильник не состоит на балансе местной администрации – Великокнязевского сельсовета. При этом территория не огорожена, туда имеется свободный доступ. Заброшенный бесхозный скотомогильник в управлении расценивают как объект повышенной биологической опасности.

В связи с этим администрации сельсовета было выписано предписание «об обеспечении физической защиты источника особо опасных организмов».