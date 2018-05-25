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В Белогорском районе выявили заброшенный скотомогильник

В Белогорском районе выявили заброшенный скотомогильник
Фото: rsnamur.ru

22 мая управление Россельхознадзора по Амурской области выявило в Белогорском районе заброшенный скотомогильник. На территории находятся останки трупов животных, кости, шкуры.

Как сообщает ведомство, скотомогильник не состоит на балансе местной администрации – Великокнязевского сельсовета. При этом территория не огорожена, туда имеется свободный доступ. Заброшенный бесхозный скотомогильник в управлении расценивают как объект повышенной биологической опасности.

В связи с этим администрации сельсовета было выписано предписание «об обеспечении физической защиты источника особо опасных организмов».

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#животные #происшествия

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