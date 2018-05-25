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Амурский плейбэк-театр сыграет перфоманс «Родня»

Амурский плейбэк-театр сыграет перфоманс «Родня»

В субботу, 26 мая, в ОКЦ пройдет перфоманс амурского плейбэк-театра под названием «Родня» – последний спектакль в этом театральном сезоне. Премьера нового состоится лишь в сентябре на сцене Театра кукол.

«Родня» – это перфоманс о наших родных и близких, о семье. «А что такое семья? Это надежный тыл и фундамент, крепость, место, где тебя любят, ждут и всегда поддержат, – рассказывает организатор и ведущий предстоящего спектакля Инга Соколова. – А кто они, эти родные люди? Дедушки, бабушки, родители, дети, внуки? Наш близкие, со своим характером, мечтами, забавные, добрые, смешные, серьезные – такие разные, такие любимые».

Вместе Ингой и актерами зрители поговорят о ценностях семейной жизни и посмотрят, что из этого получится. Веселые истории, семейные драмы, перипетии или интриги, а-ля мыльная опера – обо всем этом можно будет рассказать на перфомансе и посмотреть, как эти истории сыграют актеры театра.

«Три недели назад мы ездили на семинар по музыкальной импровизации к гению из Израиля Марату Майровичу. Он в плейбэке уже 20 лет, ему есть чем поделиться и что рассказать. Сотни волшебных техник того, как можно жить на сцене, как использовать пение в актерской игре, обнажая искренность. Кое-что новое из того, что мы узнали, работая с Маратом, мы покажем на перфомансе "Родня"», – рассказал актер амурского плейбэк-театра Роман Костенко.

Плейбэк-театр существует во многих странах мира более 30 лет, а в Благовещенске он появился чуть более года назад. Это камерный театр, с минимумом реквизита спецэффектов. На сцене четыре актера, заранее не сговариваясь друг с другом, играют истории зрителей, используя при этом арсенал актерских техник и форм. Поэтому плейбэк-театр можно назвать интерактивным, потому что здесь роли зрителей не менее важны, чем актеров.

Перфоманс «Родня» состоится 26 мая в 18 часов в зале ресторана Общественно-культурного центра. Билеты можно приобрести перед спектаклем, их стоимость 350 рублей.

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#концерты #культура

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