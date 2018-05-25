СМИ: хабаровская оппозиция расценивает назначение Александра Козлова позитивно

Издание приводит слова Леонида Сунгоркина – президента Хабаровской краевой общественной организации «Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья». При этом его называют «борцом за права коренных малочисленных народов, ярым оппозиционером».

«Нам показывают, что человек набрался опыта на посту губернатора Амурской области и его карьера пошла на взлет. Конечно, здесь можно сомневаться в способностях ввиду молодости, но я считаю, что молодость не всегда это плохо. Бывает человек молодой, да мудрый. И сейчас нам предстоит узнать, проявится ли эта мудрость в работе с регионом, в том числе будет ли он более чуток в различных проблемах, в том числе в проблемах коренных малочисленных народов, это доступность рыбы, создание национального театра.

На счет театра соответствующие документы мы направили Юрию Петровичу Трутневу. Считаю, что министр по Дальнему Востоку Козлов должен быть в теме этих событий, ведь культура не менее важна, чем привлечение инвестиций. Лично мое мнение, что сидение на должностях "старцев", Соколова, Шпорта – это минувший век. Новый бизнес, который приезжает на Дальний Восток, – это люди 30-40 лет, период, когда человек наиболее активен в своем продвижении. Да и вообще, молодым, как говорится, везде дорога. Главное, чтобы активность не прошла впустую, а этого не будет, если министр Козлов будет открыт для общества», – сказал Леонид Сунгоркин.

«Александр Козлов – человек адекватный. С ним предстоит еще поработать, пообщаться, посмотреть, как будет дальше проходить его работа в регионе», – высказался руководитель краевой фракции «Единая Россия» Павел Симигин.