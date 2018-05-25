Амурский самбист завоевал серебро первенства России

Фото: gzt-sv.ru

Обладателем серебра стал Роман Литвинцев. Самбист выступал в категории 35 килограммов. Роман выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Как рассказал корреспонденту издания тренер Антон Сенопальников, Роман выиграл семь из восьми схваток в своей весовой категории, где выступали 53 спортсмена. В финальном поединке он уступил борцу из Карачаево-Черкесской Республики.

Победитель награжден грамотой, медалью и кубком.