Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:08 2

Амурский самбист завоевал серебро первенства России

Амурский самбист завоевал серебро первенства России
Фото: gzt-sv.ru

В середине мая в городе Кстово Нижегородской области прошло первенство России среди юношей по самбо. В соревнованиях приняли участие и представители Амурской области – юные спортсмены из Свободного. Один из них завоевал серебряную медаль, пишет Gzt-sv.ru.

Обладателем серебра стал Роман Литвинцев. Самбист выступал в категории 35 килограммов. Роман выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Как рассказал корреспонденту издания тренер Антон Сенопальников, Роман выиграл семь из восьми схваток в своей весовой категории, где выступали 53 спортсмена. В финальном поединке он уступил борцу из Карачаево-Черкесской Республики.

Победитель награжден грамотой, медалью и кубком.

Просмотров всего: 250

#Свободный #спорт

распечатать


Спорт 3

Команда ДВОКУ выиграла во всероссийском «Суворовском натиске» (фото)
Общество

В Свободном завершились региональные «Президентские состязания»
Общество 7

В Свободном освятили источник
Спорт

Больше 100 детей с ограниченными возможностями здоровья участвуют в областной спартакиаде

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • karasinivan

    karasinivan
    22 минуты назад

    народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

  • Александр II

    Александр II
    11 минут назад

    Свободненские борцы - красавчики!!!Антон, поздравляю с учеником!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь