Амурский самбист завоевал серебро первенства России
В середине мая в городе Кстово Нижегородской области прошло первенство России среди юношей по самбо. В соревнованиях приняли участие и представители Амурской области – юные спортсмены из Свободного. Один из них завоевал серебряную медаль, пишет Gzt-sv.ru.
Обладателем серебра стал Роман Литвинцев. Самбист выступал в категории 35 килограммов. Роман выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Как рассказал корреспонденту издания тренер Антон Сенопальников, Роман выиграл семь из восьми схваток в своей весовой категории, где выступали 53 спортсмена. В финальном поединке он уступил борцу из Карачаево-Черкесской Республики.
Победитель награжден грамотой, медалью и кубком.
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