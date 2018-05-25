В Приамурье выросли цены на бензин

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В областном центре Приамурья на автозаправочных станциях переписали ценники на бензин и дизтопливо. Где-то цены выросли в пятницу, 25 мая, а где-то и раньше. Некоторые продавцы уверены, что это не последнее повышение цен на топливо.

С 22 мая рост стоимости бензина от 10 до 60 копеек отметили клиенты Роснефти и «Амуртранснефти». На их АЗС установились следующие цены:

Роснефть

АИ-98 – 45,20 рубля.

АИ-95 – 42,80 рубля.

АИ-92 – 40,30 рубля.

Дизельное топливо (летнее) – 44,30 рубля.

«Амуртранснефть»

АИ-98 – 45 рубля.

АИ-95 – 42,50 рубля.

АИ-92 – 40 рубля.

АИ-80 – 37,50 рубля.

Дизельное топливо – 44 рубля.

В обеих компаниях отметили, что именно дизельное топливо не подорожало. В «Амуртранснефти» нынешняя цена на него действует с 26 декабря 2017 года.

«Перед этим 13 мая поднимали 20 копеек на бензины, а перед этим поднимали дизель на 30 копеек. Значительных повышений не было. "Альянс" (ННК – Прим. ред.) поднял цены на АЗС на рубль, я так понимаю, что и у нас тоже в ближайшее время будет. Возможно даже сегодня в ночь, потому что цена на заводе растет очень сильно. Но пока нет такой информации», – сообщил представитель Роснефти.

На АЗС АО «ННК-Амурнефтепродукт», которую многие по привычке называют «Альянсом», ценники переписали в пятницу, 25 мая. Стоимость повысилась сразу на 1 рубль 20 копеек.

98 – 46,20 рубля.

95 – 43,80 рубля.

92 – 41,30 рубля.

92 GreenEco NEO – 42,10 рубля.

80 – 39 рублей.

Дизельное топливо (обычное) – 45,20 рубля.

Дизельное топливо (фирменное) – 46,20 рубля.

Для уточнения причин такого повышения, корреспондент Амур.инфо направил в компанию запрос.

На автозаправочных станциях компании ДНК топливо подорожало с 24 апреля. Оно прибавило в цене от 30 до 70 копеек.

АИ-98 – 45,20 рубля.

АИ-92 – 40,30 рубля.

АИ-95 – 42,80 рубля.

АИ-80 – 37,50 рубля.

Представитель компании не исключил, что возможен дальнейший рост стоимости топлива.

«Может быть. Из тех, кто говорит, что будет поднимать цены, смотря у кого какие запасы. Если у кого месячный запас, то есть возможность подержать, если нет, значит, поднимают. Смотря, когда закупают и привозят новый бензин», – поделился мнением сотрудник компании.

Цены на топливо на АЗС ВНК, по словам представителя, не меняли с января текущего года. Но там не гарантируют, что действующая до сих пор цена, будет актуальна уже в субботу, 26 мая.

АИ-98 – 43,50 рубля.

95 – 41,50 рубля.

92 – 39,50 рубля.

ДТ – 43 рубля.

«Серьезно, кардинально все изменилось. Позавчера новые цены нам такие сверху спустились с завода – очень существенно поднялась оптовая цена: порядка пяти рублей заводы подняли нам. Поэтому мы в шоке, не знаем, что делать. Пока решаем, думаем, просчитываем. Мы работаем с заводами в основном Роснефти – это Ачинск, Омск, Ангарск. Но прайсы нам объявили торговые нефтяные биржи, через которые покупается все топливо. Там идут аукционы. На этих аукционах цена на топливо пошла грандиозно вверх. Заводы нам ничего не объясняют. Нам даже объявили, что мы будем доплачивать за то топливо, которое уже оплачено. Вот в чем нонсенс. Тяжелая ситуация. Повышать будут все однозначно, на сколько – пока сказать не могу», – рассказал представитель компании.

На АЗС «Машина» ценники на топливо на текущей неделе не переписывали. Последнее повышение там было 16 мая.

АИ-98 – 44,50 рубля.

АИ-92 – 40,90 рубля.

АИ-95 – 42,50 рубля.

АИ-80 –36,50 рубля.

Дизельное топливо – 46 рублей.

«Думаю, уже в начале следующей недели топливо подорожает. В среднем копеек на 50. Это связано с повышением цен заводов-изготовителей», – сообщил сотрудник компании.

Ранее об остановке роста цен на топливо и даже о его возможном удешевлении заявлял глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Считалось, что этому поспособствует возможное снижение цены на ГСМ. Однако позднее появилась информация, что снижение цены на бензин и дизтопливо невозможно при нынешнем соотношении курса и нефти.