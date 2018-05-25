В Амурской области намереваются строить завод по производству метанола

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Приступить к строительству завода по производству метанола в Амурской области собирается группа ЕСН Григория Березкина уже в этом году. Общий объем инвестиций составит порядка 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума основной владелец группы Григорий Березкин.

Основным поставщиком газа для производства метанола выступит «Газпром», с другими партнерами переговоры на эту тему пока не велись. Поставки метанола будут ориентированы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ТАСС.

По словам Березкина, проект рассчитан на 25 лет, группа готова приступить к строительству уже в этом году, в данный момент ждет финализации технических условий с «Газпромом». «Через полгода после подписания техусловий будет готов финальный проект и начнется стройка», – сказал он и добавил, что аналогичный завод в США Mitsui построила за 18 месяцев.

Группа уже подготовила площадку для строительства за счет собственных средств: есть инфраструктура, подведено тепло- и электроснабжение. При этом ведутся переговоры по возможному привлечению внешнего финансирования.

«У нас есть несколько вариантов – там есть и проектное финансирование, и кредитные, и наши деньги. Несколько соинвесторов выразили желание прийти в проект, в том числе и китайские. Вопрос не в финансировании, вопрос в его (завода) стоимости. Мы оцениваем его примерно в 40 миллиардов рублей», – сказал Березкин, отметив, что, несмотря на переговоры, в целом группа может построить завод и без соинвесторов.

«Мы не верим, что нам нужен инвестор, мы более-менее сами справляемся. У нас в группе нет кредитов», – подчеркнул он.

Группа ЕСН Григория Березкина владеет 65 % акций холдинга РБК, у Березкина также есть медиа-активы, среди которых издательский дом «Комсомольская правда» и ежедневная газета Metro. Кроме того, группа владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером «Русэнергосбыт».