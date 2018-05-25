Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:55 1

В Амурской области намереваются строить завод по производству метанола

В Амурской области намереваются строить завод по производству метанола
Фото: moika78.ru

Приступить к строительству завода по производству метанола в Амурской области собирается группа ЕСН Григория Березкина уже в этом году. Общий объем инвестиций составит порядка 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума основной владелец группы Григорий Березкин.

Основным поставщиком газа для производства метанола выступит «Газпром», с другими партнерами переговоры на эту тему пока не велись. Поставки метанола будут ориентированы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ТАСС.

По словам Березкина, проект рассчитан на 25 лет, группа готова приступить к строительству уже в этом году, в данный момент ждет финализации технических условий с «Газпромом». «Через полгода после подписания техусловий будет готов финальный проект и начнется стройка», – сказал он и добавил, что аналогичный завод в США Mitsui построила за 18 месяцев.

Группа уже подготовила площадку для строительства за счет собственных средств: есть инфраструктура, подведено тепло- и электроснабжение. При этом ведутся переговоры по возможному привлечению внешнего финансирования.

«У нас есть несколько вариантов – там есть и проектное финансирование, и кредитные, и наши деньги. Несколько соинвесторов выразили желание прийти в проект, в том числе и китайские. Вопрос не в финансировании, вопрос в его (завода) стоимости. Мы оцениваем его примерно в 40 миллиардов рублей», – сказал Березкин, отметив, что, несмотря на переговоры, в целом группа может построить завод и без соинвесторов.

«Мы не верим, что нам нужен инвестор, мы более-менее сами справляемся. У нас в группе нет кредитов», – подчеркнул он.

Группа ЕСН Григория Березкина владеет 65 % акций холдинга РБК, у Березкина также есть медиа-активы, среди которых издательский дом «Комсомольская правда» и ежедневная газета Metro. Кроме того, группа владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером «Русэнергосбыт».

Просмотров всего: 574

#строительство #финансы #экономика

распечатать


Экономика 2

В Приамурье выросли цены на бензин
Общество 2

Предприятие группы ННК наградили золотыми медалями на «АмурЭкспоФоруме–2018»
Общество 1

В июне начнется строительство второй очереди космодрома Восточный
Общество 10

Снижение цен на бензин: радость была преждевременной
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • karasinivan

    karasinivan
    21 минута назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано--- http://5.gp/myway

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь