В Завитинске парень упал с вышки сотовой связи и разбился

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24 мая в Завитинске произошла трагедия. С вышки сотовой связи упал молодой человек. Он скончался от полученных травм.

Погибшему не было 18 лет. В связи с трагедией 25 мая в Завитинске отменены все увеселительные и спортивные мероприятия, пишет Amur.net со ссылкой на местных жителей.

Информацию о гибели молодого человека ИА «Амур.инфо» подтвердили в ЕДДС Завитинского района. В следственном управлении СКР по Амурской области от комментариев по поводу случившегося воздержались. В администрации Завитинска информагентству сообщили, что не владеют информацией о происшествии.