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сегодня, 13:56 1

В Завитинске парень упал с вышки сотовой связи и разбился

В Завитинске парень упал с вышки сотовой связи и разбился
Фото: butakova.com

24 мая в Завитинске произошла трагедия. С вышки сотовой связи упал молодой человек. Он скончался от полученных травм.

Погибшему не было 18 лет. В связи с трагедией 25 мая в Завитинске отменены все увеселительные и спортивные мероприятия, пишет Amur.net со ссылкой на местных жителей.

Информацию о гибели молодого человека ИА «Амур.инфо» подтвердили в ЕДДС Завитинского района. В следственном управлении СКР по Амурской области от комментариев по поводу случившегося воздержались. В администрации Завитинска информагентству сообщили, что не владеют информацией о происшествии.

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#Завитинск #происшествия

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Комментарии
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  • karasinivan

    karasinivan
    20 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано--- http://5.gp/myway

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