На поездку Алисы Лаптевой к столичным врачам собрали 50 000 рублей

Маленькой благовещенке Алисе Лаптевой нужны деньги, чтобы попасть на прием к столичным врачам. Девочка борется с многочисленными болезнями. В настоящий момент ей необходима операция на тазобедренных суставах. Отменить или перенести консультации в больницах нельзя: 19 июня Алиса и ее мама должны быть в Санкт-Петербурге.

Двухлетняя Алиса очень любит песенки и даже пытается танцевать. Но вот ходить девочка пока не научилась. Из-за многочисленных диагнозов, среди которых ДЦП, левосторонний гемипарез, эпилепсия, Алиса не может развиваться в соответствии с возрастом. Мама рассказывает: всему виной тяжелые роды и конфликт групп крови матери и ребенка. Кроме того, Алиса родилась с кровоизлиянием в головной мозг. Сразу после появления на свет ребенка забрали в реанимацию.

«Долго в реанимации лежали, в больнице месяца полтора пробыли. Пока ребенок маленький был, было непонятно. Так как поражение было в правом полушарии, у нас полностью задействована левая сторона, что мышцы лица, левая рука, левая нога, гемипарез у нас левосторонний и эпилепсия», – перечисляет мама девочки Оксана Лаптева.

Алиса в семье – не единственный ребенок, у нее есть старший брат. Двоих детей Оксана воспитывает без мужа, помогают мама и бабушка. Финансово помогают незнакомые люди, которые перечисляют деньги на лечение Алисы. Девочку лечат в разных городах России. «Лечимся в Новосибирске по эпилепсии, через несколько месяцев едем на реабилитацию в Екатеринбург. Через месяц после реабилитации месяц она села самостоятельно. После второго курса реабилитации она встала на четвереньки пыталась ползти. После третьего курса начала сама вставать», – рассказывает мама об успехах малышки.

Реабилитация дала положительную динамику, но вскоре у Алисы выявили проблему с ногами. Поставили диагноз – дисплазия тазобедренных суставов и вывих. Девочке требуется срочная операция.

На поездку в Санкт-Петербург и Москву маме с дочкой осталось собрать 85 000 рублей на билеты. Деньги нужны срочно: 19 июня Алисе необходимо попасть на прием в детском ортопедическом институте имени Турнера. Он находится в Санкт-Петербурге. Часть средств на поездку – около 50 000 рублей – уже собрали. Операцию, как надеется мама, Алисе сделают по квоте. И тогда девочка сможет сделать самостоятельные шаги.

Помочь Алисе Лаптевой может любой желающий. Перечислить посильный взнос на благое дело можно по следующим реквизитам:

Карта Сбербанка 639 002 039 005 000 717

Резервная карта Сбербанка 4279 0300 2948 1614

Моб. банк +7-924-441-97-67

Номер счета 408 17 810 103 000 500 637

PayPal zanozya66@gmail.com