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сегодня, 13:12 1

В июне начнется строительство второй очереди космодрома Восточный

В июне начнется строительство второй очереди космодрома Восточный
Фото: www.russian.space

Госкорпорация «Роскосмос» в середине мая текущего года получила положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный. Работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года, сообщает ЦЭНКИ.

Ранее правительство России определило генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный компанию ПСО «Казань». Выполнение работ по строительству стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» позволит осуществить первый запуск этого типа ракет в 2021 году. Общий объем инвестиций составляет около 40 миллиардов рублей.

На первом этапе создания второй очереди космодрома построят стартовый комплекс. С 2023 года начнется строительство монтажно-испытательного комплекса для «Ангары», которое завершится в 2025 году. Временным решением для хранения и подготовки к пускам «Ангары» и космических аппаратов на них на космодроме Восточный определен технический комплекс «Союз-2».

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • karasinivan

    karasinivan
    19 минут назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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