В июне начнется строительство второй очереди космодрома Восточный

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Госкорпорация «Роскосмос» в середине мая текущего года получила положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный. Работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года, сообщает ЦЭНКИ.

Ранее правительство России определило генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный компанию ПСО «Казань». Выполнение работ по строительству стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» позволит осуществить первый запуск этого типа ракет в 2021 году. Общий объем инвестиций составляет около 40 миллиардов рублей.

На первом этапе создания второй очереди космодрома построят стартовый комплекс. С 2023 года начнется строительство монтажно-испытательного комплекса для «Ангары», которое завершится в 2025 году. Временным решением для хранения и подготовки к пускам «Ангары» и космических аппаратов на них на космодроме Восточный определен технический комплекс «Союз-2».