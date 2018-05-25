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25мая
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сегодня, 12:54 1

В Благовещенске пропал 6-летний мальчик

В Благовещенске пропал 6-летний мальчик

25 мая в Благовещенске пропал 6-летний мальчик. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила его мать. Мария обратилась в полицию.

«Ушел от меня из универмага, а в последний раз его видели в районе перекрестка Амурская – Шевченко», – говорит она.

Мальчика зовут Стефан, на ребенке темно-синие джинсы, синяя шапка и красная безрукавка. Семья живет в районе Городского парка.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что поступило заявление по факту пропажи ребенка. Полиция ведет поиски.

Информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам: 8-914-386-39-45 (Мария, мать), 02.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • karasinivan

    karasinivan
    19 минут назад

    Вы предcтавьте, а я всегo за две недели накачал преcc, пoдкачал руки и cпину и cбрoсил пару килограмм и этo всё, без диет и cпорта!!!! Я вooбще ленивый и не мoгу сидеть на диетах и заниматься спopтoм, но недавно вычитал в одном блoге как можно подкачаться и привести тело в порядок cидя дома и ничегo не делая, вначале не поверил нo pешил опробовать ведь цена вопроcа копеечная. Oт pезультата был в шoке не только я, никтo не верил чтo так можно накачать пресс и cделать тело краcивым. Всем pекoмендую попpoбовать и изменить cвою жизнь (эффективный для обoих полoв). Вoт тот блoг--- https://kachook.blogspot.com

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