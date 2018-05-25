В Благовещенске пропал 6-летний мальчик
25 мая в Благовещенске пропал 6-летний мальчик. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила его мать. Мария обратилась в полицию.
«Ушел от меня из универмага, а в последний раз его видели в районе перекрестка Амурская – Шевченко», – говорит она.
Мальчика зовут Стефан, на ребенке темно-синие джинсы, синяя шапка и красная безрукавка. Семья живет в районе Городского парка.
В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что поступило заявление по факту пропажи ребенка. Полиция ведет поиски.
Информацию о местонахождении мальчика можно сообщить по телефонам: 8-914-386-39-45 (Мария, мать), 02.
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