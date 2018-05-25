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В микрорайоне Благовещенска загорелось кафе (видео)

В микрорайоне Благовещенска загорелось кафе (видео)

25 мая благовещенские пожарные выезжали на тушение кафе в микрорайоне по адресу: Кантемирова, 21. Сообщение о пожаре поступило в 11:30. На место выехали пожарные подразделения – 4 автоцистерны и 13 человек личного состава, а также 4 человека дежурной смены спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ.

В настоящее время огонь потушен, на месте работают дознаватели. Выясняются все обстоятельства случившегося и причины возгорания. Пострадавших нет, соседние здания огнем не затронуты, сообщили в амурском управлении МЧС.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • karasinivan

    karasinivan
    19 минут назад

    Вы предcтавьте, а я всегo за две недели накачал преcc, пoдкачал руки и cпину и cбрoсил пару килограмм и этo всё, без диет и cпорта!!!! Я вooбще ленивый и не мoгу сидеть на диетах и заниматься спopтoм, но недавно вычитал в одном блoге как можно подкачаться и привести тело в порядок cидя дома и ничегo не делая, вначале не поверил нo pешил опробовать ведь цена вопроcа копеечная. Oт pезультата был в шoке не только я, никтo не верил чтo так можно накачать пресс и cделать тело краcивым. Всем pекoмендую попpoбовать и изменить cвою жизнь (эффективный для обoих полoв). Вoт тот блoг--- https://kachook.blogspot.com

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