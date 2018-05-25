В микрорайоне Благовещенска загорелось кафе (видео)

25 мая благовещенские пожарные выезжали на тушение кафе в микрорайоне по адресу: Кантемирова, 21. Сообщение о пожаре поступило в 11:30. На место выехали пожарные подразделения – 4 автоцистерны и 13 человек личного состава, а также 4 человека дежурной смены спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ.

В настоящее время огонь потушен, на месте работают дознаватели. Выясняются все обстоятельства случившегося и причины возгорания. Пострадавших нет, соседние здания огнем не затронуты, сообщили в амурском управлении МЧС.

Просмотров всего: 2440

#пожары #происшествия

распечатать

Екатерина PL