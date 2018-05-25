В Благовещенске пошел необычный, пенопластовый снег (видео)

В Благовещенске, в районе улиц Мухина и Пролетарской горожане стали очевидцами необычного явления – снега из пенопластовых шариков. Мусорный «снегопад» сыпался из грузового автомобиля. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.

Видео: www.instagram.com/mreporter_blg/.

На нем видно, что пенопласт сыплется из машины достаточно долго. На проезжей части образовались небольшие «сугробики», шарики сыпались и на проезжающие машины, и прилипали к лобовому стеклу.

Специалисты городского управления ЖКХ проехали на место происшествия и убедились, что сейчас в этом месте чисто. Чиновники также пояснили: если горожане оказываются свидетелями подобного загрязнения улиц города – нужно сделать фотографии либо снять на видео так, чтобы были видны номера машины нарушителей. Информацию о нарушениях следует сообщать в ГИБДД.