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сегодня, 12:02 1

В Благовещенске пошел необычный, пенопластовый снег (видео)

В Благовещенске пошел необычный, пенопластовый снег (видео)

В Благовещенске, в районе улиц Мухина и Пролетарской горожане стали очевидцами необычного явления – снега из пенопластовых шариков. Мусорный «снегопад» сыпался из грузового автомобиля. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.

Видео: www.instagram.com/mreporter_blg/.

На нем видно, что пенопласт сыплется из машины достаточно долго. На проезжей части образовались небольшие «сугробики», шарики сыпались и на проезжающие машины, и прилипали к лобовому стеклу.

Специалисты городского управления ЖКХ проехали на место происшествия и убедились, что сейчас в этом месте чисто. Чиновники также пояснили: если горожане оказываются свидетелями подобного загрязнения улиц города – нужно сделать фотографии либо снять на видео так, чтобы были видны номера машины нарушителей. Информацию о нарушениях следует сообщать в ГИБДД.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • karasinivan

    karasinivan
    19 минут назад

    Вы предcтавьте, а я всегo за две недели накачал преcc, пoдкачал руки и cпину и cбрoсил пару килограмм и этo всё, без диет и cпорта!!!! Я вooбще ленивый и не мoгу сидеть на диетах и заниматься спopтoм, но недавно вычитал в одном блoге как можно подкачаться и привести тело в порядок cидя дома и ничегo не делая, вначале не поверил нo pешил опробовать ведь цена вопроcа копеечная. Oт pезультата был в шoке не только я, никтo не верил чтo так можно накачать пресс и cделать тело краcивым. Всем pекoмендую попpoбовать и изменить cвою жизнь (эффективный для обoих полoв). Вoт тот блoг--- https://kachook.blogspot.com

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