В микрорайоны Благовещенска вернется горячая вода, а в центре ее отключат

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В пятницу, 25 мая, к 20 часам в Благовещенске горячее водоснабжение полностью вернется в дома во 2-м и 3-м микрорайонах, районах КПП и ЦЭС. А с утра понедельника. 28 мая, горячую воду отключат в центре столицы Приамурья.

Специалисты Благовещенской ТЭЦ завершили плановый ремонт тепломагистрали Северного района и начали частично подключать горячую воду потребителям 2-го и 3-го микрорайонов, районов КПП и ЦЭС. Полностью горячее водоснабжение вернется в дома 25 мая к 20:00.

С понедельника, 28 мая, энергетики приступят к ремонту тепломагистрали Центрального района. Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к отопительному сезону.

Специалисты цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали Центрального района, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

В связи с этим с 8 часов понедельника, 28 мая, будет приостановлена подача горячего водоснабжения центральной части города от улицы 50-летия Октября до улицы Лазо между улицами Ленина и Октябрьской. Горячее водоснабжение возобновится здесь в 20 часов 8 июня 2018 года, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Полный график отключений горячей воды в Благовещенске опубликован на Амур.инфо.