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сегодня, 11:41 20

В Благовещенске чиновники и полицейские расследуют побег из садика

В Благовещенске чиновники и полицейские расследуют побег из садика
Фото: uralpolit.ru

В Благовещенске управление образования администрации города прокомментировало инцидент с воспитанницей детского сада. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 24 мая, из детского сада № 67 ушла четырехлетняя девочка.

«В соответствии с приказом управления образования города от 24.05.2018 № 300 проводится служебное расследование с 24 по 31 мая 2018 года по факту самовольного ухода ребенка из детского сада», – говорится в ответе управления образования.

Детский сад оборудован видеонаблюдением. Специалисты управления образования по записи камер установили, что ребенок вышел из детского сада в 11:47 при закрытых воротах и калитке. «Девочка перелезла через ворота и вышла за территорию детского сада, побежала по тропинке в сторону дома № 28 по улице Студенческой», – комментируют специалисты управления.

По информации администрации города, через 25 минут после побега ребенка нашли в районе дома № 18 по улице Институтской. Малышка находилась на игровой площадке во дворе дома. В 12:25 девочку доставили в детский сад. Состояние ребенка было удовлетворительное, девочка спокойна, хорошо шла на контакт.

Управление сообщает, что по результатам служебного расследования все виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Свою проверку проведут и полицейские. Сотрудники полиции Благовещенска выяснят, при каких обстоятельствах девочка ушла из сада, была ли открыта калитка.

По словам отца малышки, Виктора, который позвонил накануне в редакцию Амур.инфо, главный вход на территорию детского сада закрывается, а запасной вход часто открыт. Возможно, именно через эту калитку и вышла дочь. «По пути домой она перешла два светофора. Недалеко от нашего дома ее подобрала пара – мужчина и женщина». Они передали девочку в другой детский сад. Оттуда ее, по словам отца девочки, забрала заведующая детсадом № 67. «Воспитательница писала объяснительную, на калитку быстро приделали крючок. Просили не афишировать случившееся. Перед нами никто даже не извинился», – отметил Виктор.

Просмотров всего: 2844

#городская власть #дети #образование #происшествия

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Надо ток пустить по забору и нет проблем.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Воспитателя расстрелять, заведующую посадить.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Нужно тщательно исследовать камеру. Нет ли там плаката с Ракель Уэлч из фильма "Миллион лет до нашей эры"?

  • Флегматичный

    Флегматичный
    2 часа назад

    artur-cyrybko

    Воспитателя расстрелять, заведующую посадить.



    А девочку будем привлекать по 313 или 314 (314-1) УК РФ? Если она вдруг "не субъект" окажется, то хотя бы родителей через ч. 5 ст. 33, как пособников? Я думаю, если бы она до дому добралась, то они бы её однозначно "скрыли".

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    ну а что вы стебетесь?

    все правильно власти делают

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    "по записи камер ...при закрытых воротах и калитке. «Девочка перелезла через ворота..." – комментируют специалисты управления.

    "Свою проверку проведут и полицейские. Сотрудники полиции Благовещенска выяснят, при каких обстоятельствах девочка ушла из сада, была ли открыта калитка."

    Мдяяя... вначале хотела возмутиться, на кой болт нужны "Благовещенске чиновники", а они оказались проворнее

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Флегматичный

    artur-cyrybko

    Воспитателя расстрелять, заведующую посадить.



    А девочку будем привлекать по 313 или 314 (314-1) УК РФ? Если она вдруг "не субъект" окажется, то хотя бы родителей через ч. 5 ст. 33, как пособников? Я думаю, если бы она до дому добралась, то они бы её однозначно "скрыли".



    Однозначно голосую за однократное крапивой по опе лечение травами родителей



  • Татьяна90

    Татьяна90
    2 часа назад

    Новость конечно шокирует!Что в наше время вот так вот просто можно привести ребенка в сад а спустя какое то время узнать что ребенок ушел...сам!Я сама мать и мне не понятно как наши воспитатели и нянечки приглядывают за нашими детками, в то время когда мы "доверяем" ребенка и со спокойной душой, зная что там за ним присмотрят!Хорошо что такие случаи единичны...может хоть сейчас после данной ситуации за нашими детьми за наши деньги, будут приглядывать лучше!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Татьяна90

    Новость конечно шокирует!Что в наше время вот так вот просто можно привести ребенка в сад а спустя какое то время узнать что ребенок ушел...сам!Я сама мать и мне не понятно как наши воспитатели и нянечки приглядывают за нашими детками, в то время когда мы "доверяем" ребенка и со спокойной душой, зная что там за ним присмотрят!Хорошо что такие случаи единичны...может хоть сейчас после данной ситуации за нашими детьми за наши деньги, будут приглядывать лучше!



    Дети сбегали всегда. На то они дети. Посмотрите в соседней ветке сколько форумян призналось в подобном, а кто-то просто не стал признаваться.

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    2 часа назад

    Татьяна90

    Новость конечно шокирует!Что в наше время вот так вот просто можно привести ребенка в сад а спустя какое то время узнать что ребенок ушел...сам!Я сама мать и мне не понятно как наши воспитатели и нянечки приглядывают за нашими детками, в то время когда мы "доверяем" ребенка и со спокойной душой, зная что там за ним присмотрят!Хорошо что такие случаи единичны...может хоть сейчас после данной ситуации за нашими детьми за наши деньги, будут приглядывать лучше!



    Во-первых, такой должности в ДОУ нет. Есть помощник воспитателя. И в ее обязанности не входит присмотр за детьми.

    Во-вторых, здесь уже писали, что наполняемость детей в группах превышена в полтора-два раза. Вместо положенных 15-20 детей на одного педагога приходится по 30-35. А обеспечить присмотр за 30 детьми нереально. Особенно в условиях нехватки кадров, когда воспитатели вынуждены работать в две смены. Здесь привлекать нужно не воспитателей, а администрацию ДОУ и управление образования, которые не создают нормальные условия труда для педагогов.

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ЧИНОВНИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССЛЕДУЮТ ПОБЕГ ИЗ САДИКА )))

    как будто из "зоны " побег )))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Gorchitsa

    обеспечить присмотр за 30 детьми нереально. Особенно в условиях нехватки кадров, когда воспитатели вынуждены работать в две смены. Здесь привлекать нужно не воспитателей, а администрацию ДОУ и управление образования, которые не создают нормальные условия труда для педагогов.




    Вот плюсану, только в другом порядке:



    1. управление образования - эти выделяют бабки крохи



    2. администрацию ДОУ - эти пилят, а если пилить практически нечего, то





  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    мне это ситуация напомнила фильм "Побег из шоушенга " ( побег американского солдата из вьетнамского плена ))

  • ay

    ay
    1 час назад

    "Побег из шоушенКа" вовсе не про вьетнамский плен.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    вот я бы посмотрела на некоторых если бы ваш ребенок ушел, да еще если бы искать пришлось, или не дай бог что случилось по дороге, вот наверно бы вы вспоминали о низких з/п воспитателей, да спорили кто виноват нянечка или помощник воспитателя. Не должно быть такого в детском саду. Если бы воспитатели не лясы точили, а смотрели за детьми, глядишь и дети бы не убегали. Как вспомню этот сад, так удивляюсь как у нас не разбежались дети, все равно никто бы не заметил, потому как заняты всегда обсуждениями между собой, даже замечания приходилось делать. Сразу скажу к истеричным мамашам меня отнести нельзя, никогда не требовала чтобы моего ребенка из ложки кормили, три раза переодевали, или как то еще "хорошо" за ним приглядывали, но вот если ушел из сада мало бы не показалось

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Я думаю, это готовый сценарий для будущего кинохита

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад

    Одисей

    вот если ушел из сада мало бы не показалось



    Многие на соседней ветке писали, что сбегали. Я не сбегала. Знаете почему? Родители доносили до меня, что хорошо и что плохо. Что я их расстрою, что им будет больно. И это действует до сих пор



    Ребёнок СБЕЖАЛ! При закрытых воротах и калитки. Предлагаете линчевать за это воспитательницу?! Думаю седины у неё тоже прибавилось, как и у родителей



    НО! Как не следили воспитатели, что не говорили родители, трижды (если не больше) приклеивалась языком к металлу, хотя знала, что нельзя, что больно будет. Если кто-то что-то от души хочет, то сделает. Хоть с ружьём за ним ходи - не поможет



  • ay

    ay
    55 минут назад

    Одисей

    вот я бы посмотрела на некоторых если бы ваш ребенок ушел, да еще если бы искать пришлось, или не дай бог что случилось по дороге, вот наверно бы вы вспоминали о низких з/п воспитателей, да спорили кто виноват нянечка или помощник воспитателя. Не должно быть такого в детском саду. Если бы воспитатели не лясы точили, а смотрели за детьми, глядишь и дети бы не убегали. Как вспомню этот сад, так удивляюсь как у нас не разбежались дети, все равно никто бы не заметил, потому как заняты всегда обсуждениями между собой, даже замечания приходилось делать. Сразу скажу к истеричным мамашам меня отнести нельзя, никогда не требовала чтобы моего ребенка из ложки кормили, три раза переодевали, или как то еще "хорошо" за ним приглядывали, но вот если ушел из сада мало бы не показалось



    Глупости. Должно-не должно... В советское время (в моём детстве) воспитатели хорошо смотрели за детьми (уверен, что и щас смотрят хорошо), тем не менее двум мальчуганам удалось покинуть ДС28. Да, родителей "подняли на уши" до того, как эта пара нагулявшись добралась до дому. Ну а кто поднял? Конеш, взрослые из детсаду (и они тоже "на ушах стояли"). Середина 80-ых. Вот.

  • Solorom

    Solorom
    24 минуты назад

    Уволились бы нахер все воспитатели. Вообще все. Нет человека садика - нет проблемы.

    И все стали бы счастливы. Ибо.

  • karasinivan

    karasinivan
    22 минуты назад

    народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

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