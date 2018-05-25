В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ЧИНОВНИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССЛЕДУЮТ ПОБЕГ ИЗ САДИКА )))

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«В соответствии с приказом управления образования города от 24.05.2018 № 300 проводится служебное расследование с 24 по 31 мая 2018 года по факту самовольного ухода ребенка из детского сада», – говорится в ответе управления образования.

Детский сад оборудован видеонаблюдением. Специалисты управления образования по записи камер установили, что ребенок вышел из детского сада в 11:47 при закрытых воротах и калитке. «Девочка перелезла через ворота и вышла за территорию детского сада, побежала по тропинке в сторону дома № 28 по улице Студенческой», – комментируют специалисты управления.

По информации администрации города, через 25 минут после побега ребенка нашли в районе дома № 18 по улице Институтской. Малышка находилась на игровой площадке во дворе дома. В 12:25 девочку доставили в детский сад. Состояние ребенка было удовлетворительное, девочка спокойна, хорошо шла на контакт.

Управление сообщает, что по результатам служебного расследования все виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Свою проверку проведут и полицейские. Сотрудники полиции Благовещенска выяснят, при каких обстоятельствах девочка ушла из сада, была ли открыта калитка.

По словам отца малышки, Виктора, который позвонил накануне в редакцию Амур.инфо, главный вход на территорию детского сада закрывается, а запасной вход часто открыт. Возможно, именно через эту калитку и вышла дочь. «По пути домой она перешла два светофора. Недалеко от нашего дома ее подобрала пара – мужчина и женщина». Они передали девочку в другой детский сад. Оттуда ее, по словам отца девочки, забрала заведующая детсадом № 67. «Воспитательница писала объяснительную, на калитку быстро приделали крючок. Просили не афишировать случившееся. Перед нами никто даже не извинился», – отметил Виктор.