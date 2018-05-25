В амурской полиции рассказали, как не стать жертвой мошенничества

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В Амурской области полицейские отмечают участившиеся случаи мошенничества. Часто на удочку обманщиков попадаются пенсионеры. Сотрудники полиции предупреждают: у мошенников для каждого могут найтись крючки. В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, к каким уловкам чаще всего прибегают охотники за чужими деньгами.

За четыре месяца 2018 года на территории города Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 285 преступлений по всем видам мошенничества. При этом большая часть – по случаям интернет-мошенничества, отмечает начальник отделения по раскрытию квалифицированных хищений отдела уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» Алексей Бердяев.

Объявления о покупке-продаже

В эту категорию попадают мошенничества с объявлениями. Человек, заинтересовавшийся продажей, к примеру, пиломатериалов или контейнеров, обращается к продавцу. Тот просит перевести деньги, а получив их, исчезает – перестает отвечать на звонки.

Что же делать обманутому? «Обращаться в ближайший отдел полиции, писать заявление, подробно изложив, что произошло, когда и при каких обстоятельствах. С собой нужно иметь документы, подтверждающие факт перевода средств – чек, квитанцию, сообщение с номера 900. Важны любые подробности: какой был голос, акцент, если есть, в какое время созванивались. Также нужно предоставить текст объявления, по которому обращались», – советует Алексей Сергеевич.

Оперативники объясняют: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно иметь холодную голову. «Посмотрите на номер, указанный в объявлении. Все знают сотовые номера своего региона. Если номер принадлежит другому региону, а продажа в Амурской области, то это уже подозрительно», – подчеркивает оперативник.

Самый главный совет – не торопиться совершать сделку, особенно в том случае, если в ней фигурирует крупная сумма. «Посмотрите в интернете название фирмы, якобы продающей какой-либо товар. Не поленитесь найти контакты фирмы, позвоните туда и уточните всю информацию. Потратив несколько минут на уточнение информации, вы сэкономите свои деньги, – рассказывает Алексей Бердяев. – Человек в Чите нашел объявление о продаже товара в Благовещенске. Позвонив по указанному в объявлении телефону, договорился о сделке. Прежде чем переводить деньги и осуществлять сделку, гражданин проверил в интернете подлинность этой фирмы. Узнал ее адрес и телефон директора. Позвонил ему. Ему сказали, что работают исключительно в Благовещенске, по интернет-объявлениям ничего не продают. Поняв, что он ранее общался с мошенником, гражданин отказался от сделки. Тем самым не стал жертвой обмана», – приводит пример сотрудник полиции.

Обмануть могут не только покупателя, но и продавца, разместившего предложение на сайтах объявлений. Например, человеку, опубликовавшему объявление о продаже чего-либо, звонят и говорят: «Я сейчас деньги переведу, вам придет смс, я перезвоню, и вы мне назовете цифры. А также сообщите данные карты: номер, срок действия и три цифры с обратной стороны карты». Мошенник любыми уловками пытается выманить данные карты, чтобы получить к ней доступ. «Если покупатель хочет внести предоплату, достаточно одного только номера карты. Как только просят дополнительные сведения, лучше отказаться от общения с "покупателем". А вообще, если вы что-то продаете или покупаете по объявлению, опубликованному в интернете или еще где-то, надежнее всего осуществить сделку при личной встрече», – рекомендует Алексей Сергеевич.

Звонок «друга» или «Мама, я попал в беду»

Довольно часто встречающийся сценарий обмана – звонок по телефону. «Мужчине 1955 года рождения позвонил "друг": "Привет! Мы с тобой в Приморье отдыхали в санатории, помнишь?" Тот что-то такое вспомнил: "Серега, ты?!" Мошенник обрадовался: "Конечно, это я, Серега! Мы с женой к тебе в гости заглянем, едем на машине. Слушай, а нас вот гаишники остановили на посту в Новобурейском… Просят 50 тысяч, займи, а?" Мужчина перевел. В полиции рассказывал – сам не понимает, как так получилось. "Серега" говорил очень убедительно», – рассказывает оперативник.

Мошенники – хорошие психологи. Как правило, их жертва самостоятельно выдает преступнику всю информацию, которой он не замедлит воспользоваться. Часто люди попадаются на звонок якобы от родственника: «Мама, я попал в беду!» Это может быть ДТП или другая криминальная ситуация. Звонящий говорит уверенно, быстро, и, не сообщая подробностей, просит немедленно передать ему деньги.

Можно попробовать задать мошеннику, представившемуся родственником, уточняющие вопросы о том, что может знать только член семьи: например, как зовут нашу собаку? Какой номер нашей квартиры?

«Недавно возбудили уголовное дело по попытке мошенничества. Позвонили женщине. Звонивший представился ее сыном. Она сразу поняла, что тут что-то не так. Не отключаясь, набрала со стационарного телефона сыну. Тот сообщил, что с ним все в порядке. Мошенник обругал женщину и отключился. Она передала в полицию номер телефона, с которого поступил звонок, и описание голоса звонившего. Эта информация может пригодиться в расследовании этой категории дел», – добавляет Алексей Сергеевич.

Звонок от «оператора связи»

Еще одна уловка от телефонных мошенников – представляться сотрудниками банка или компании связи. «У вас подключена платная услуга. Компания готова вернуть вам денежные средства, только вам нужно назвать номер карты и цифры с обратной стороны», – озвучивает схему оперативник. Сообщать такие данные нельзя ни в коем случае. Поменять тариф или отключить какую- либо услугу лучше в ближайшем отделении оператора сотовой связи.

Мошенничество лицом к лицу

Мошенники подстерегают доверчивых людей не только в интернете, но и на улице. «Поводы разные – дай ручку позолотить, сережки посмотреть, купите шубу, сниму порчу, нашел деньги. Обманщики рассчитывают на внезапность, растерянность жертвы. Например, просят разменять деньги, при этом отвлекают разговорами. Или пытаются рассчитаться купюрой "Банка приколов"», – перечисляет оперативный сотрудник. С такими людьми не нужно вступать в диалог. А если случайный знакомый продолжает проявлять настойчивость, следует обратиться за помощью в правоохранительные органы.

«Помощь» при оформлении полиса автострахования

Для автовладельцев велика опасность стать жертвой мошенничества при оформлении страхового полиса. Можно попасть на сайт-двойник. «В интернете хакеры делают сайт, один в один похожий на настоящий. Человек заходит, оформляет полис страхования. Отличить их можно по адресу в командной строке: он очень похож на настоящий, но есть различия – лишняя точка или буква. Бум таких преступлений был отмечен в прошлом, 2017 году. Следует внимательно смотреть на адрес сайта и не спешить при оформлении полиса. Обратиться к знакомым, которые уже оформляли полис на сайте. А лучше оформить полис в стационарном офисе в своем городе», – рекомендует Алексей Бердяев.

«Также следует насторожиться, если вам предлагают оформить полис, но при получении сумма денежных средств, указанных в полисе, в разы меньше суммы, которую вы заплатили. У нас страховки дорогие, поэтому предлагают оформить полис в другом регионе. В графе "Регистрация" вбивают другой регион: Якутия, Хабаровский край. В итоге страховка получается в два раза дешевле. Бланк настоящий, потому что данные забиваются на официальном сайте. Однако полис является недействительным. В связи с чем в последующем у владельца полиса возникают проблемы. Данный факт выявляется в случае ДТП или когда гражданин сам захочет продлить полис, а также при внутренней проверке в страховой компании. На основании этого страховая компания вправе подать на владельца полиса как исковое заявления в суд, так и заявление в полицию о его неправомерных действиях», – сообщает оперативный сотрудник. В любом случае, нужно быть внимательным и все тщательно проверять.

Есть ли шансы найти мошенников?

Конечно, есть. В дежурные сутки следователь готовит и направляет запросы в компании сотовой связи и банки. Но сначала возбуждается уголовное дело. Заявителя допрашивают, признают потерпевшим и гражданским истцом. Потерпевшим – по уголовному делу, чтобы привлечь злодея к уголовной ответственности, а гражданским истцом – чтобы в рамках судебного производства вернуть человеку деньги.

«Самое главное – не терять бдительность, не спешить сообщать данные карты, не переводить деньги сразу, без проверки. Это поможет не пострадать от действий нечестных людей», – подчеркивает Алексей Сергеевич.