В Белогорске огонь уничтожил крышу дома (видео)

В Белогорске 24 мая рано утром произошел пожар на частном подворье. Горел жилой дом по улице Политехнической. Возгорание произошло на крыше, в результате кровля дома была полностью уничтожена огнем.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 06:48. Через семь минут на место выехали семь человек и две единицы техники. Ликвидировать открытое горение удалось через восемь минут.

Огнеборцы спасли от огня жилой дом и надворные постройки. Причина пожара устанавливается, сообщили в амурском управлении МЧС.