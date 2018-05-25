В реке Амур поймали столетнюю калугу весом более полутонны

Фото: youtube.com

В китайской провинции Хэйлунцзян в Амуре поймали огромную калугу, возраст которой более 100 лет. Вес гиганта семейства осетровых составил 514 килограммов, а длина – почти 4 метра.

Рыбу выловили недалеко от города Фуюань в северо-восточном Китае. Видео на своем канале Youtube разместил китайский новостной канал CCTV+. Каким способом удалось заполучить гиганта, не сообщается.

Огромная калуга собрала вокруг себя множество зевак, которые спешили сделать фото с невероятных размеров рыбой.

Сообщается, что рыбе не менее 100 лет, ее вес 514 килограммов, а длина – 3,59 метра. Исполина купила местная компания, занимающаяся разведением рыб. Временно калугу поместили в бассейн диаметром 5 метров.

«Мы ее вылечим, затем организуем искусственное разведение. Это самая большая рыба, которую нам приходилось покупать за последние два десятилетия. Это доказывает, что популяцию калуги в реке в последние годы удалось восстановить, благодаря искусственному разведению и последующему выпуску рыб», – рассказала журналистам глава станции по искусственному разведению.

Между тем в комментариях к новости люди высказывают сомнения по поводу возможности дальнейшего разведения, так как, по их мнению, рыба выглядит мертвой.