Команда ДВОКУ выиграла во всероссийском «Суворовском натиске» (фото)

В пятницу, 25 мая, на полигоне ДВОКУ под Благовещенском проходит церемония закрытия всероссийских армейских соревнований. По итогам финалов в «Суворовском натиске» победителями второй год подряд стали хозяева – команда ДВОКУ. А в «Танковом биатлоне» победила команда ВВО.

Финал всеармейского конкурса «Суворовский натиск» на лучший мотострелковый взвод Вооруженных Сил России прошел в среду, 23 мая. В нем победили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Они завоевывают чемпионство второй год подряд. Второе командное место – у Восточного военного округа, третье – за Южным военным округом.

«Танковый биатлон» завершился в четверг, 24 мая. Здесь лучшей оказалась команда ВВО. На втором месте – курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Замыкают тройку лидеров танкисты Центрального военного округа.

В пятницу, 25 мая, в 10 часов на танковом полигоне в 32 километрах от Благовещенска началась праздничная концертная программа. В 12 часов состоится торжественная церемония награждения победителей, сообщила пресс-служба ВВО.