162-й день рождения Благовещенска пройдет в новом формате

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске празднование 162-й годовщины образования Благовещенска пройдет с 27 мая по 2 июня. Череду праздничных дней откроет акция-гулянье по набережной «Благовещенск – город пограничный».

Акция-гулянье приурочена сразу к двум важнейшим событиям – Дню города и 100-летию пограничной службы. Основными координаторами выступают управление культуры, Городской дом культуры и Пограничное управление ФСБ России по Амурской области.

Официальные мероприятия пройдут 27 мая с 10:00 на площади Победы, где состоится церемония возложения цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, торжественное прохождение парадного расчета Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

В 11:00 начнется торжественное прохождение пограничных сторожевых кораблей по Амуру. В речном параде примут участие 10 катеров и 5 кораблей. В завершение парада вдоль ограждения нижней палубы на участке набережной Амура от ротонды до бронекатера горожане увидят залпы дневного фейерверка.

Напротив этого участка набережной на рейд встанут 4 пограничных катера различной модификации, а пограничный корабль «Благовещенск» пришвартуется к дебаркадеру, и с 11:30 до 15:00 экипаж проведет экскурсии для горожан. Посещать судно можно группами по 20 человек.

В эти же часы пройдет акция-гулянье «Благовещенск – город пограничный». 20 творческих площадок разместятся по набережной от Мухина до Шевченко. Среди них: фотозона «Пограничная застава», катание на повозке с пулеметом «Максим», экскурсии на артиллерийский полукапонир 1935 года постройки, выставка-распродажа сувенирной продукции «Благовещенск – форпост России», интерактивная площадка «Технодром» с робототехникой, спортивная площадка «Ловкость и сила на страже России», две полевые кухни, концертная площадка с выступлениями вокального ансамбля «Душа границы» и творческих коллективов города, исторические викторины, квесты, экспозиции «100 лет на страже границы» и многое другое, сообщает администрация Благовещенска.

На площади имени Ленина, улице Краснофлотской от Островского до Шевченко, благовещенское отделение Сбербанка приглашает всех на «Зелёный марафон». Он начнется с 09:00, сообщает пресс-служба управления культуры.