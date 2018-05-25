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Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: зоофорум «Амур»

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: зоофорум «Амур»

25 мая в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с заместителем председателя общественной организации любителей животных «Остров спасения» Ниной Стельмаховой. Речь пойдёт о предстоящем форуме зоозащитных организаций, представителей общественности и государственной власти.

Ведущие эфира – Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире «Эха» выйдет программа «С песней по жизни». В гостях у Екатерины Кузьминой – автор и исполнитель песен Александр Викулов.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); -дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».

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