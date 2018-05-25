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сегодня, 09:55 22

В аэропорту Благовещенска женщина побила полицейского

В аэропорту Благовещенска женщина побила полицейского

Амурчанка предстанет перед судом за применение насилия в отношении транспортного полицейского. По данным следствия, сотруднику, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, она нанесла несколько ударов.

Происшествие случилось 1 марта в 6:20 утра возле здания терминала внутренних авиалиний аэропорта Благовещенска. Женщина отказалась подчиниться законным требованиям сотрудника транспортной полиции проследовать с ним в служебное помещение. До этого на парковке аэропорта произошел конфликт с ее участием, и полицейский собирался в нем разобраться. Однако обвиняемая требованию не подчинилась и нанесла стражу порядка несколько ударов руками по телу и голове, причинив ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Расследование уголовного дела уже завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Ой,ну прямо несчастный полицейский.Это как нужно было довести женщину,чтобы она "нанесла ему телесные повреждения"?А он стоял и ждал дальнейших ударов? А почему не пишут КАК ИМЕННО ОН ПРОСИЛ ЕЕ ПРОСЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ... Какая-то мутная история...

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Ой,ну прямо несчастный полицейский.Это как нужно было довести женщину,чтобы она "нанесла ему телесные повреждения"?А он стоял и ждал дальнейших ударов? А почему не пишут КАК ИМЕННО ОН ПРОСИЛ ЕЕ ПРОСЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ... Какая-то мутная история...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    наверно биндюжница с базара

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Лесная, двоить перестаньте.

    Внизу под вашим постом 30 минут активна кнопка

    " УДАЛИТЬ".

  • Нэкст

    Нэкст
    1 час назад

    в светоче демократии пристрелил бы тетку и наверное был бы прав

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    наверно это была его бывшая

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Приложил бы дубинкой и делов то.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    А разве требование проследовать куда то за полицейским законны? Может он маньяк или насильник, почему она за ним должна была куда то следовать?

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Оливьева,это все,что Вы можете написать по данной теме?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    Лесная

    Ой,ну прямо несчастный полицейский.Это как нужно было довести женщину,чтобы она "нанесла ему телесные повреждения"?А он стоял и ждал дальнейших ударов? А почему не пишут КАК ИМЕННО ОН ПРОСИЛ ЕЕ ПРОСЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ... Какая-то мутная история...



    у нас что, в конституции появилась сноска "на женщин законы российской федерации не распространяются, им можно всё"?

    я так понимаю Лесная - яжемать с этожеребенок, не иначе. только им могут подобные мысли в голову прийти

  • Johnny_B

    Johnny_B
    59 минут назад

    alex 3

    А разве требование проследовать куда то за полицейским законны? Может он маньяк или насильник, почему она за ним должна была куда то следовать?



    толсто

  • Лесная

    Лесная
    56 минут назад

    Джонни_Б, Ваше словоблудие закончилось? Бессмысленный набор фраз.Просто ,если внимательно читать,информация не совсем полная....,а дальше думайте,как Вам будет угодно..

  • КП

    КП
    52 минуты назад

    Нэкст

    в светоче демократии пристрелил бы тетку и наверное был бы прав



    В светочи демократии должности судей и шерифа выборные. В светочи демократии после немотивированного убийства полицейским бунты происходят. Конечно и там не всё гладко, но поставить на место обезумевшего от безнаказанности стража порядка все инструменты есть.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    51 минута назад

    Лесная

    Джонни_Б, Ваше словоблудие закончилось? Бессмысленный набор фраз.Просто ,если внимательно читать,информация не совсем полная....,а дальше думайте,как Вам будет угодно..



    если до вас не дошел смысл мною написанного - прочитайте еще раз. и так до тех пор, пока не дойдет, хотя судя по вашим постам этот цикл станет бесконечным.

    так же для любого здравомыслящего человека умеющего читать и знающего значения слов написанного в статье более чем достаточно для надлежащих выводов.

  • Лесная

    Лесная
    46 минут назад

    Где уж нам до Вас,таких образованных,не умеющих элементарно расставлять знаки препинания...

  • Johnny_B

    Johnny_B
    43 минуты назад

    КП

    В светочи демократии должности судей и шерифа выборные. В светочи демократии после немотивированного убийства полицейским бунты происходят. Конечно и там не всё гладко, но поставить на место обезумевшего от безнаказанности стража порядка все инструменты есть.



    в виду специфики менталитета населения светочи демократии бунты там происходят всякий раз, как ослабевает государственный контроль репрессивного аппарата. иными словами как только на улицах нет полиции - бунт и беззакония неминуемы. любой город в сшп где произошло стихийное бедствие неминуемо подвергается нашествию мародеров.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    41 минута назад

    Лесная

    Где уж нам до Вас,таких образованных,не умеющих элементарно расставлять знаки препинания...



    ой да ладно. тыжемать тебе насрать. очевидно же - весь мир тебе обязан, должен вертеться вокруг твоего пупка и исполнять то,чего захочет твоя левая пятка

  • Нэкст

    Нэкст
    30 минут назад

    КП

    Нэкст

    в светоче демократии пристрелил бы тетку и наверное был бы прав



    В светочи демократии должности судей и шерифа выборные. В светочи демократии после немотивированного убийства полицейским бунты происходят. Конечно и там не всё гладко, но поставить на место обезумевшего от безнаказанности стража порядка все инструменты есть.



    афроамериканцы не очень с вами согласятся

  • Olivyeva

    Olivyeva
    22 минуты назад

    ЛеснаяОливьева,это все,что Вы можете написать по данной теме?


    Да вы красава дважды.

    Иногда и трижды зрееем вашу красоту.

  • КП

    КП
    20 минут назад

    Johnny_B

    КП

    В светочи демократии должности судей и шерифа выборные. В светочи демократии после немотивированного убийства полицейским бунты происходят. Конечно и там не всё гладко, но поставить на место обезумевшего от безнаказанности стража порядка все инструменты есть.



    в виду специфики менталитета населения светочи демократии бунты там происходят всякий раз, как ослабевает государственный контроль репрессивного аппарата. иными словами как только на улицах нет полиции - бунт и беззакония неминуемы. любой город в сшп где произошло стихийное бедствие неминуемо подвергается нашествию мародеров.



    То то количество полицейских на 100000 населения у них в два раза меньше чем у нас. Россия 508, США 257. Вот сидит какой нибудь афроамериканец, о полицейский завернул за угол, а не побунтовать ли мне? Бунты происходят из-за причины. А не из-за того, что ослаблен "контроль репрессивного аппарата". Демонстрация протеста это вообще обычное явление. Каждый американец может выйти к белому дому и сказать, что Трамп (Рузвельт) дурак и ничего ему за это не будет.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    11 минут назад

    КП

    Johnny_B

    в виду специфики менталитета населения светочи демократии бунты там происходят всякий раз, как ослабевает государственный контроль репрессивного аппарата. иными словами как только на улицах нет полиции - бунт и беззакония неминуемы. любой город в сшп где произошло стихийное бедствие неминуемо подвергается нашествию мародеров.



    То то количество полицейских на 100000 населения у них в два раза меньше чем у нас. Россия 508, США 257. Вот сидит какой нибудь афроамериканец, о полицейский завернул за угол, а не побунтовать ли мне? Бунты происходят из-за причины. А не из-за того, что ослаблен "контроль репрессивного аппарата". Демонстрация протеста это вообще обычное явление. Каждый американец может выйти к белому дому и сказать, что Трамп (Рузвельт) дурак и ничего ему за это не будет.



    нет, не так. тут два абсолютно разных момента.

    1. бунт из-за протеста и несогласия.

    2. менталитет. американец так устроен, что если ты его не можешь наказать за нарушение договора или закона - он его обязательно нарушит. как на уровне бытовом так и на уровне общемировом.

    а количество полицейских нельзя сравнивать, потому что наши полицаи - они не полевые. да, их дохрена, но они по кабинетам сидят друг другу бумажки носят, на улице работать некому. а согласно закону паркинсона если численность конторы начинает превышать определенный размер, то она перестает нуждаться в связях с внешним миром и начинает работать сама на себя внутри себя.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    13 секунд назад

    Конфликт на стоянке не повод задержать и препроводить в дежурную часть. Произошло правонарушение? Нет? Зачем он ее поволок куда то?

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