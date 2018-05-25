В аэропорту Благовещенска женщина побила полицейского

Амурчанка предстанет перед судом за применение насилия в отношении транспортного полицейского. По данным следствия, сотруднику, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, она нанесла несколько ударов.

Происшествие случилось 1 марта в 6:20 утра возле здания терминала внутренних авиалиний аэропорта Благовещенска. Женщина отказалась подчиниться законным требованиям сотрудника транспортной полиции проследовать с ним в служебное помещение. До этого на парковке аэропорта произошел конфликт с ее участием, и полицейский собирался в нем разобраться. Однако обвиняемая требованию не подчинилась и нанесла стражу порядка несколько ударов руками по телу и голове, причинив ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Расследование уголовного дела уже завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.