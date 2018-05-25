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сегодня, 09:36 0

Facebook и WhatsApp проверит Роскомнадзор

Facebook и WhatsApp проверит Роскомнадзор
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Роскомнадзор планирует провести комплексную проверку Facebook и WhatsApp на соответствие российскому законодательству. Об этом завил глава ведомства Александр Жаров.

«Совершенно точно до декабря 2018 года проведем комплексную проверку компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации на соответствие их действий нашему законодательству, локализации баз данных наших граждан на территории нашей страны, исполнения законов по удалению запрещенной информации»,— сказал глава Роскомнадзора в интервью ТАСС.

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует Telegram. Несмотря на попытки ведомства ограничить доступ к мессенджеру, им продолжают пользоваться с помощью прокси-серверов и VPN. При этом из-за действий Роскомнадзора в список заблокированных попадают многие другие сторонние сайты, сообщает «Коммерсант».

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#интернет #технологии

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