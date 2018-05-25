В России хотят повысить возраст совершеннолетия до 21 года

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В российском правительстве обсуждается идея повышения возраста совершеннолетия с 18 до 21 года. До этого момента нельзя будет покупать табак и алкоголь, а наблюдаться необходимо у педиатра. Идея уже нашла поддержку в одном из комитетов Общественной палаты.

О повышении возраста совершеннолетия и, соответственно, запрете на покупку спиртного и сигарет до 21 года заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. Идею поддержала заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. По ее мнению, стоит подумать также и о возможности повышения призывного возраста.

«Чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше. Жесткий антитабачный закон доказал свою эффективность. Как и ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время. Поэтому считаю правильным сделать следующий шаг и повысить возраст, с которого можно продавать алкоголь. Кроме того, сегодня, когда учебу в школе дети заканчивают в 18 лет, стоит подумать и о возможности повышения призывного возраста, чтобы не забирать в армию со школьной скамьи», — сказала РИА Новости Диана Гурцкая.

По словам член ОП РФ, в Советском Союзе были периоды, когда юношей призывали на службу в 19 лет или даже в 21 год.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что период детства нужно продлить до 25-30 лет.