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сегодня, 09:51 13

В России хотят повысить возраст совершеннолетия до 21 года

В России хотят повысить возраст совершеннолетия до 21 года
Фото: cherlock.ru

В российском правительстве обсуждается идея повышения возраста совершеннолетия с 18 до 21 года. До этого момента нельзя будет покупать табак и алкоголь, а наблюдаться необходимо у педиатра. Идея уже нашла поддержку в одном из комитетов Общественной палаты.

О повышении возраста совершеннолетия и, соответственно, запрете на покупку спиртного и сигарет до 21 года заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. Идею поддержала заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. По ее мнению, стоит подумать также и о возможности повышения призывного возраста.

«Чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше. Жесткий антитабачный закон доказал свою эффективность. Как и ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время. Поэтому считаю правильным сделать следующий шаг и повысить возраст, с которого можно продавать алкоголь. Кроме того, сегодня, когда учебу в школе дети заканчивают в 18 лет, стоит подумать и о возможности повышения призывного возраста, чтобы не забирать в армию со школьной скамьи», — сказала РИА Новости Диана Гурцкая.

По словам член ОП РФ, в Советском Союзе были периоды, когда юношей призывали на службу в 19 лет или даже в 21 год.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что период детства нужно продлить до 25-30 лет.

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#дети #российская власть

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Что бы уголовная ответственность наступала с 21 года? Тупость полная. Не продавайте до 21 года!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    и жениться тоже с 21 года

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    для отмазки своих отпрысков от уголовки, явно. курят и пьют и сейчас еще до 18 лет. Нужно пресечь принятие этого закона, а то переростки совсем с катушек слетят.

  • Solorom

    Solorom
    1 час назад

    Что они с призывным возрастом будут делать? Говновброс очередной

  • OT

    OT
    1 час назад

    В детский садик только с.....эдак с 10 лет принимать. В школу с 18 лет.

  • Мелисса

    Мелисса
    42 минуты назад

    Что происходит, не понимаю.

    Этот возраст понижать надо, а не повышать.

  • 123.rewq

    123.rewq
    39 минут назад

    Мелисса

    Что происходит, не понимаю. Этот возраст понижать надо, а не повышать.



    пенсионный?

  • Мелисса

    Мелисса
    36 минут назад

    123.rewq
    Мелисса

    Что происходит, не понимаю. Этот возраст понижать надо, а не повышать.



    пенсионный?


    Возраст совершеннолетия.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    33 минуты назад

    не взлетит.

    если так сделать, то и в армию у нас забирать можно будет с 21 года, а МО на это не пойдет.

  • ay

    ay
    30 минут назад

    Дебилы какие-то, а не общественники. Что мешает возжелавшему бухла юноше(девушке) купить бутылку? Самый простейший вариант - находится бомж спитой бродяга обыкновенный и за толику малую приобретается вожделенное бухло. Усё. У усех профИт. У торгаша, у бомжа, у великовозрастной 20-летней деточки.

  • Шелковица

    Шелковица
    20 минут назад

    Уголовная ответственность вообще то с 14 лет...причем тут 18. Дело в другом. Пить и не пить...дело 15 - тое. Вот смотрите.Возьмем опекаемые семьи. Опекунам платят за ребенка до 18. А теперь как? И ответственность будет до 21 года? Бред полный. И вообще, в армию лучше сразу. Там точно все долбанулись. Видимо они алкоголь начали пить с 10 лет...

  • Леонид 67

    Леонид 67
    15 минут назад

    Чем ИХ там кормят? То предлагают возраст детства продлить до 25-30 лет, то совершеннолетие с 21 года? Из крайности в крайность бросаются.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    10 минут назад

    Шелковица

    Уголовная ответственность вообще то с 14 лет...причем тут 18. Дело в другом. Пить и не пить...дело 15 - тое. Вот смотрите.Возьмем опекаемые семьи. Опекунам платят за ребенка до 18. А теперь как? И ответственность будет до 21 года? Бред полный. И вообще, в армию лучше сразу. Там точно все долбанулись. Видимо они алкоголь начали пить с 10 лет...



    ага, и алименты до 21 года платить )) да много чего.

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