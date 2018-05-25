Слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 25 мая

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В Амурской области 25 мая установится переменная облачность, местами пройдут слабые дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит плюс 14…19, в Тындинском и Сковородинском районах будет плюс 20…25.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, в конце дня возможен дождь. Северный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Термометры покажут около 18 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL