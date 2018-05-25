Снижение цен на бензин: радость была преждевременной

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Топливные акцизы могут быть снижены уже с 1 июля – на тонну бензина до 3 000 рублей, на тонну дизельного топлива – до 2 000 рублей. По предварительным подсчетам, в таком случае литр бензина должен подешеветь примерно на 2,2 рубля, литр дизеля – на 1,7 рубля.

Однако, по словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, ожидать снижения цен на топливо не стоит. «Снижение цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», – так ответил Сазонов на вопрос о том, к чему приведет снижение топливных акцизов.

Разработка проектов поправок для снижения топливных акцизов поручена Минэнерго, Минфину и ФАС. Проекты будут внесены на рассмотрение до 28 мая этого года. Они предусмотрят не только снижение акцизных ставок «в размерах, ранее согласованных в правительстве», но и изменение структуры распределения доходов от акцизов между федеральным центром и регионами.

С начала 2018 года бензин подорожал на 3,4 %. К 14 мая средняя цена литра бензина составляла 41,28 рублей. Дизельное топливо прибавило в цене 4,2 %, литр дизеля стоит в среднем 42,41 рубля.