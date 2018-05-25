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сегодня, 09:32 9

Снижение цен на бензин: радость была преждевременной

Снижение цен на бензин: радость была преждевременной
Фото: car.ru

Правительство Российской Федерации поручило профильным ведомствам разработать законопроекты, которые позволили бы снизить топливные акцизы. Появилась надежда, что это приведет к снижению цен на топливо, приводились даже расчеты такого снижения. Однако снижаться цены все равно не собираются, сообщают «Вести.ру».

Топливные акцизы могут быть снижены уже с 1 июля – на тонну бензина до 3 000 рублей, на тонну дизельного топлива – до 2 000 рублей. По предварительным подсчетам, в таком случае литр бензина должен подешеветь примерно на 2,2 рубля, литр дизеля – на 1,7 рубля.

Однако, по словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, ожидать снижения цен на топливо не стоит. «Снижение цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», – так ответил Сазонов на вопрос о том, к чему приведет снижение топливных акцизов.

Разработка проектов поправок для снижения топливных акцизов поручена Минэнерго, Минфину и ФАС. Проекты будут внесены на рассмотрение до 28 мая этого года. Они предусмотрят не только снижение акцизных ставок «в размерах, ранее согласованных в правительстве», но и изменение структуры распределения доходов от акцизов между федеральным центром и регионами.

С начала 2018 года бензин подорожал на 3,4 %. К 14 мая средняя цена литра бензина составляла 41,28 рублей. Дизельное топливо прибавило в цене 4,2 %, литр дизеля стоит в среднем 42,41 рубля.

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#цены #экономика

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Комментарии
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  • Волк

    Волк
    1 час назад

    Вот такая интересная экономика. Раньше говорили что топливо растет из-за резкого скачка $, потом из-за мировых цен. Просто если честно то смех на палке. Мы живем в России и топливо производим в нашей стране так почему граждане должны покупать топливо по ценам которые складываются в мире то $ то цены на бирже. Нам говорят БЛАГОСОСТОЯНИЕ !!! Россиян выросло на 3% но вот только каких Россиян ? Когда вот такая ситуация С начала 2018 года бензин подорожал на 3,4 %. Дизельное топливо прибавило в цене 4,2 %, ну что же это такое ???????????????

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    Однако снижаться цены все равно не собираются, сообщают «Вести.ру».



    а кто-то сомневался , что ли?



    ....Появилась надежда, что это приведет к снижению цен на топливо, приводились даже расчеты такого снижения.



    чето вспомнилось:

    «Надежда умирает последней! » - сказала Вера.. и пристрелила Любовь...

  • Lame

    Lame
    1 час назад

    Дизельное топливо уже 45.2 рубля за литр на заправке... Какие 4.2% ...?

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Денег нет? А вы держались? Плохо держались!

  • OT

    OT
    1 час назад

    Вобщем ценовой беспредел и есть суть стабилизации. А ради чего эта стабилизация с несменяемостью Путина и главное с едро? Ведь именно едро надо вышвырнуть из власти.

    Едро служит для интересов лобби от олигархов.

    Медведеву в очередной раз задали вопрос о налогах с олигархов. Он уперся и не желает справедливых налогов.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Розничный рынок поделён между олигархами и чиновниками. Регулирует цены центр. Какой смысл им её снижать? Добровольно отказываться от дохода? Пока народ безмолвствует , цены на бензин не зависимо от акцизов или цен на сырьё, будут медленно но неуклонно лезть вверх. Как только начнутся возмущения, рост приостановят или даже показательно снизят на 10копеек. Как только все утихнут, всё повторится по кругу. Так сегодня работает наша экономическая модель.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    президент сказал что машина это роскошь

  • OT

    OT
    1 час назад

    Братеев1

    президент сказал что машина это роскошь



    Дак Путин машиной из роскоши пользуется как и самой должностью.

    Откуда он знает какой подсобной ресурс для выживания дает автомобиль? Ему об этом никто не скажет только потому, что и окружения тоже за роскошь воспринимают автомобиль.

  • 123.rewq

    123.rewq
    27 минут назад



    Снижение цен на бензин: радость была преждевременной



    Идиоты всегда радуются без причины и преждевременно

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