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сегодня, 09:23 2

Оформление нового загранпаспорта подорожает до 5 тысяч рублей

Оформление нового загранпаспорта подорожает до 5 тысяч рублей
Фото: Kyshtym24

Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Также повышенная плата устанавливается за выдачу водительского удостоверения нового образца. Законопроект об этом принят в первом чтении, сообщает «Российская газета».

За загранпаспорт нового образца надо будет заплатить не 3,5 тысячи, а 5 тысяч рублей. Речь идет о документе, содержащем электронный носитель информации. Для граждан в возрасте до 14 лет документ подорожает с 1 500 до 2 500 рублей.

Законопроект также устанавливает размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числ, взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если оно изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, то госпошлина составит 1 500 рублей.

Что касается национального водительского удостоверения нового поколения, то пошлина составит 3 000 рублей. Расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип, вырастут в среднем на 1 тысячу рублей. Этим и вызван рост пошлин.

По словам заместителя министра финансов РФ Ильи Трунина, документы старого образца можно будет получить с прежними госпошлинами – поправки касаются только «нового поколения».

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#закон #цены

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Бумага подорожала?

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Уже сразу бы 10 делали, потом скинули до 5, будто забота о людях

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