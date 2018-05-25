Пенсионер сделал из списанного Boeing жилой дом: обзор прессы

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В Италии штрафуют за пластиковую посуду; туристы способствуют пьянству домашних, и диких животных; Титов предложил президенту поднять цены на алкоголь. О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Берем в руки «Амурскую правду» и изумляемся первополосному заголовку, гласящему, что режиссер Егор Кончаловский подал в суд на главную газету области. Из статьи узнаём, что кинодеятель требует 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который ему был причинен при публикации замшелой давности. Подробности вам пересказывать не буду (а то и меня – чем черт не шутит? – без штанов оставит), просто порекомендую вам не пропустить эту публикацию.

Также в номере

А еще обратите внимание на заметку о том, что Роскачество имеет вопросы к качеству сливочного масла, выпускаемого нашими производителями. Нас-то уже приучили покупать только амурское, а вот поди ж ты… То антибиотиков тетрациклиновой группы и стрептомицина нафигачат в продукцию, то нитроимидазолов и нитрофуранов. А то и просто растительного масла и воды. Правда, в газете про это написано аккуратно – «влаги». Ну да, влага – не обязательно вода. Может, и что другое.

Напишут же такое

Далее – «Российская газета-Неделя», в которой вы найдете целую серию полноабзацных материалов. Если короткой строкой: в Италии начали штрафовать за пластиковую посуду. Увидят с бутылочкой с водой или стаканчиком – штраф до 500 евро.

Далее: на Пальма-де-Майорке объявлена война пьяным туристам. Чуть перебрал – готовь 3 000 евро!

Далее: внутренние российские турлинии приготовили алкомаршруты – к примеру, гости Кубани могут попробовать не менее двухсот марок вин. Про штрафы – ни слова.

Ну и самое-самое: оказывается, что домашние, что дикие животные не только доедают то, что осталось после пикников любителей природы, но и – внимание! – допивают! Пьянству подвержены и собаки, и кошки! К любителям пива, а заодно коньяка, вермута и портвейна относятся не только свиньи, что, в общем-то, понятно, но и коровы, гуси, утки! А белки – так те вообще нализываются до упаду – не случайно и заголовок у заметки двусмысленный: «Если приходит белочка».

Очень интересно

А вот о чем в «Панораме»: американский пенсионер Брюс Кэмпбелл купил в Греции списанный Boeing 727, перевез его в лес недалеко от города Портленд в штате Орегон и превратил его в жилой дом. Самолет, полезная площадь которого около 350 квадратных метров, бывший инженер поставил на своем участке и закрепил на деревянных опорах. На все преобразования – то есть, подключение электричества, канализации и прочих удобств у него ушли 10 лет и около 220 тысяч долларов. Как сообщает The Daily Mail, у самолета есть история: когда-то семья Онассис во главе с Жаклин (Кеннеди) перевезла на нем тело умершего миллиардера Аристотеля Онассиса в Грецию, чтобы там его похоронить.

Что необходимо добавить: не каждый российский пенсионер способен купить самолет, даже списанный.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», где прочел о том, что накануне чемпионата мира по футболу Украина начнет войну. Правда, в конце заголовка на эту тему строит вопросительный знак, но вы же понимаете, что его легко исправить и на восклицательный. Однако, думаю, что у провокаторов все-таки хватит ума не нарываться на наши средства обороны.

А посему не буду детально рассматривать эту статью, а переключусь на ту, в которой говорится о том, что «Президента попросили поднять цены на алкоголь». Это сделал омбудсмен Борис Титов. Он мотивировал это повышением рентабельности предприятий. Вы думаете для того, чтоб вы меньше пили?