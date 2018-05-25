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25мая
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сегодня, 07:51 0

Для Дальнего Востока создадут единый информационный центр

24 мая на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о планах по созданию единого информационного центра. Он будет оперативно реагировать на любые изменения в экономике Дальнего Востока.

По словам полпреда, информационный центр будет отслеживать изменения статуса реализации инвестиционных проектов, следить за этапами работ по каждому проекту, а также обеспечивать сбор информации, ее хранение, анализ, осуществлять моделирование и прогнозирование развития процессов в макрорегионе для эффективного и оперативного принятия управленческих решений.

Как сообщает Минвостокразвития, на сегодняшний день на Дальнем Востоке России реализуются более 1 300 инвестиционных проектов, общая сумма заявленных инвестиций по которым составляет 3,8 триллиона рублей. Реализация данных проектов позволит создать в макрорегионе 125 тысяч новых рабочих мест.

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#Дальний Восток

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