Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос»

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«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Рогозин на предложение Путина.

Через несколько часов Владимир Путин подписал указ, которым назначил генеральным директором госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сообщается на сайте Кремля.

СМИ уже писали о возможном назначении Рогозина руководителем госкорпорации. Уточнялось, что Комаров с этого поста может перейти на работу в «Ростех».

Также собеседники РИА Новости рассказали о планах создать на базе госкорпорации холдинг ракетостроения, куда войдут «Алмаз-Антей» и концерн «Тактическое ракетное вооружение». При этом уточняется, что передавать их акции «Роскосмосу» не планируется. «Роскосмос» выступит, скорее, куратором этих предприятий, во всяком случае на первом этапе.

Дмитрий Рогозин был заместителем главы правительства с декабря 2011 года. Также он председатель коллегии Военно-промышленной комиссии России, наблюдательного совета Роскосмоса, наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других коллегий и комиссий. Курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомную и ракетно-космическую и другие сектора промышленности, а также строительство космодрома Восточный.

Рогозин курировал первый в истории пуск с этого космодрома, который был перенесен на день из-за «автоматического отбоя циклограммы». Второй пуск оказался неудачным.