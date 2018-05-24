Амурский депутат выяснил, как амурчане могут собирать хворост, мох и бересту

На очередном заседании областного заксобрания, которое состоялось в четверг, 24 мая, депутат фракции ЛДПР Сергей Труш возмутился сбором денег за использование природных ресурсов.

«Ставки платы зависят от вида ресурсов, от площади и объема участка. И идет расценка: за хворост, мох, пни и бересту. То есть тот, кто собирает мох, должен заплатить 72 копейки с килограмма?» – высказался Сергей Труш.

Депутату объяснили, что деньги должны будут заплатить те, кто собирает тот же хворост на землях лесного фонда.

«Пользователь будет брать участок земельного фонда для сбора хвороста. Поэтому в процедуре конкурса представлена арендная плата. Будет браться условная стоимость в зависимости от количества гектаров, арендованных заявителем», – рассказал советник комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Законодательного собрания Амурской области Анатолий Андреев.

Всего на заседании депутаты рассмотрели тридцать вопросов. В следующий раз изменения в областном законодательстве депутаты обсудят в конце июня.