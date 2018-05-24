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Амурский депутат выяснил, как амурчане могут собирать хворост, мох и бересту

Амурский депутат выяснил, как амурчане могут собирать хворост, мох и бересту

На очередном заседании областного заксобрания, которое состоялось в четверг, 24 мая, депутат фракции ЛДПР Сергей Труш возмутился сбором денег за использование природных ресурсов.

«Ставки платы зависят от вида ресурсов, от площади и объема участка. И идет расценка: за хворост, мох, пни и бересту. То есть тот, кто собирает мох, должен заплатить 72 копейки с килограмма?» – высказался Сергей Труш.

Депутату объяснили, что деньги должны будут заплатить те, кто собирает тот же хворост на землях лесного фонда.

«Пользователь будет брать участок земельного фонда для сбора хвороста. Поэтому в процедуре конкурса представлена арендная плата. Будет браться условная стоимость в зависимости от количества гектаров, арендованных заявителем», – рассказал советник комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Законодательного собрания Амурской области Анатолий Андреев.

Всего на заседании депутаты рассмотрели тридцать вопросов. В следующий раз изменения в областном законодательстве депутаты обсудят в конце июня.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    Пока хоть дышим еще бесплатно.

  • Злюкин

    Злюкин
    1 час назад

    Если его шеф, не дай Бог, придет к власти, то даже за то, что зашел в лесок с нас всех последние штаны снимут во благо Московии. Гы...

  • postal

    postal
    1 час назад

    А зачем собирать мох?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Vlad73

    Пока хоть дышим еще бесплатно.



    Тут речь не про дышим.



    Это плата для предпринимателей. Собираешь мох или хворост в промышленных масштабах, продаешь его или продукцию из него - плати налог. Всё правильно.



  • postal

    postal
    1 час назад

    Или под видом сбора этого пресловутого хвороста замшелого будут вывозить лес?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    postal

    А зачем собирать мох?



    https://blagoveschensk.tiu.ru/Moh-sfagnuma.html



  • evgenii-456

    evgenii-456
    28 минут назад

    похоже бесплатного валежника не будет))))

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