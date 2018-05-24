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сегодня, 20:02 1

Амурская делегация поехала на международный экономический форум

Амурская делегация поехала на международный экономический форум
Фото: Vesti.Ru

Делегация областного правительства принимает участие в работе международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который открылся в четверг, 24 мая. Делегаты запланировали посещение деловых и дискуссионных площадок, на которых будет идти речь о привлечении в регион частных инвестиций, развитии стратегии бизнеса.

«Для нас как управленцев это возможность перенять опыт других регионов и крупных федеральных компаний, получить новые знания, которые потом можно будет применить на практике в Приамурье», – рассказала министр экономического развития Светлана Балова.

Значительным событием форума является презентация национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В прошлом году Амурская область поднялась в нем на 31 позицию, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
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    2 часа назад

    Волею случая смотрел сегодня эту прикольную тусовку. Понравилось, что как и прежде на съезды, сегодня ссылаются на какие то поручения президента. Буйная фантазия и оптимизм понравились, они почему то уверены, что кто то захочет инвестировать в нас свои деньги. Только что не перемигивались, когда разводили лохов.

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