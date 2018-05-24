Амурская делегация поехала на международный экономический форум

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Делегация областного правительства принимает участие в работе международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который открылся в четверг, 24 мая. Делегаты запланировали посещение деловых и дискуссионных площадок, на которых будет идти речь о привлечении в регион частных инвестиций, развитии стратегии бизнеса.

«Для нас как управленцев это возможность перенять опыт других регионов и крупных федеральных компаний, получить новые знания, которые потом можно будет применить на практике в Приамурье», – рассказала министр экономического развития Светлана Балова.

Значительным событием форума является презентация национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В прошлом году Амурская область поднялась в нем на 31 позицию, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.