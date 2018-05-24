Деньги на проведение выборов губернатора в областном бюджете еще не запланированы

Депутаты амурского заксобрания рассмотрели изменения в областной бюджет на 2018 год. В областном кошельке 49 миллиардов рублей, а потратить планируется на один миллиард больше. На заседании обсудили предложение выделить 100 миллионов дополнительно на ЖКХ.

«По программе реализации ЖКХ увеличено ассигнование – дополнительно 100 миллионов рублей. Их направят муниципалитетам на проведение работ по ремонту в системе коммунального хозяйства. В основном на аварийные объекты и те, по которым есть представление прокуратуры», – рассказала министр финансов Татьяна Половайкина.

Сэкономить почти пять миллионов рублей региону удастся на реконструкции отделения анестезиологии и реанимации областной больницы. Компания, которая выиграла торги на проведение работ, представила смету на меньшую сумму, чем было запланировано изначально.

Один из парламентариев предложил найти бюджетные средства на ремонт бассейна в Белогорье.

«Знаем, что там аварийная ситуация. Уже часть денег сами нашли, продав имущество. Там 7,5 миллиона не хватало на проведение этого ремонта. Ну что там, по этому поводу, никаких прогнозов нет?» – поинтересовался депутат Анатолий Фесенко.

Но министр финансов пояснила – бассейн в Белогорье не входит в число приоритетных объектов.

Пока не запланированы средства и на проведение предстоящих выборов губернатора. Этот вопрос депутаты будут решать уже на июньской сессии.