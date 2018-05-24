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сегодня, 19:23 5

Деньги на проведение выборов губернатора в областном бюджете еще не запланированы

Деньги на проведение выборов губернатора в областном бюджете еще не запланированы

Депутаты амурского заксобрания рассмотрели изменения в областной бюджет на 2018 год. В областном кошельке 49 миллиардов рублей, а потратить планируется на один миллиард больше. На заседании обсудили предложение выделить 100 миллионов дополнительно на ЖКХ.

«По программе реализации ЖКХ увеличено ассигнование – дополнительно 100 миллионов рублей. Их направят муниципалитетам на проведение работ по ремонту в системе коммунального хозяйства. В основном на аварийные объекты и те, по которым есть представление прокуратуры», – рассказала министр финансов Татьяна Половайкина.

Сэкономить почти пять миллионов рублей региону удастся на реконструкции отделения анестезиологии и реанимации областной больницы. Компания, которая выиграла торги на проведение работ, представила смету на меньшую сумму, чем было запланировано изначально.

Один из парламентариев предложил найти бюджетные средства на ремонт бассейна в Белогорье.

«Знаем, что там аварийная ситуация. Уже часть денег сами нашли, продав имущество. Там 7,5 миллиона не хватало на проведение этого ремонта. Ну что там, по этому поводу, никаких прогнозов нет?» – поинтересовался депутат Анатолий Фесенко.

Но министр финансов пояснила – бассейн в Белогорье не входит в число приоритетных объектов.

Пока не запланированы средства и на проведение предстоящих выборов губернатора. Этот вопрос депутаты будут решать уже на июньской сессии.

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#выборы #губернатор #заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Почему бюджет? Из карманов желающих порулить в кассу.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    БаРмалей

    Почему бюджет? Из карманов желающих порулить в кассу.



    Из кармана желающих порулить конечно же берут.

    И не мало .

    А как же без этого?

    Но вот досада, всё мимо кассы.

    ***

    Кто на повышение действующего губернатора утащил?

    Какого рожна мы платить за их прихоти должны.

    Депы, проснитесь.

    Требуйте денежки с Медведа из фед средств.

    Его косяк.

    Пусть думать учится.

    И платить за свои "гениальные" кадровые решения.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Правительство никак не могло обойтись без козлова, соответственно министры пусть скинутся на выборы или на назначение нового перспективного и так далее по списку.

  • Терехова

    Терехова
    57 минут назад

    экономить 5 миллионов на ремонте больниц - вот это по нашему))

  • gbsdex

    gbsdex
    55 минут назад

    Может Путин даст, он же тут в шахматы играет. Почему мы за счёт дорог и тп должны выбирать нового назначенца. Лучше бы сразу назначили и всё, без этой показухи в выборы.

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