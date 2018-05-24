Аудиторы СП РФ выявили ущерб от деятельности Минвостокразвития на сумму свыше 13 миллионов

Общая сумма финансовых нарушений составила 13,8 миллиона рублей, следует из отчета Счетной палаты РФ. В частности, в ходе проверки результатов законодательства о контрактной системе аудиторы выявили ущерб, который был нанесен экономическим интересам государства. Комиссией по осуществлению закупок Минвостокразвития победителем одного открытого конкурса была признана заявка, не удовлетворяющая требованиям конкурсной документации. В результате цена контракта на 13,5 миллиона рублей превысила стоимость выполнения работ.

Еще один кассовый разрыв обнаружился при заключении госконтракта (на сумму 1,3 миллиона) на оказание услуг по охране здания министерства с частной охранной организацией «Медведь», которая не может обеспечивать выполнение данных обязательств в силу законодательного ограничения на частную охранную деятельность в зданиях федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

Проверкой также установлено, что при двукратном увеличении государственного задания ФАНУ «Востокгосплан» в 2017 году объем субсидии на его финансовое обеспечение в том же году вырос в 3,5 раза.

При реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» допущены нарушения требований порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ и методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, говорится в отчете СП.

Анализ реализации в 2017 году плана деятельности министерства на период 2016-2021 годы показал, что из 33 мероприятий по 14 не достигнуты плановые показатели.

При этом в 2017 году доходы федерального бюджета, администрируемые Минвостокразвития, составили 169,1 миллиона рублей, или 150 % прогноза. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились в 29 раз.

По результатам проверки СП принято решение направить представление в Минвостокразвития России, информационное письмо в правительство, обращение в Генеральную прокуратуру РФ и письмо с материалами проверки в ФСБ России.

В пятницу, 18 мая, министром по развитию Дальнего Востока был назначен Александр Козлов.