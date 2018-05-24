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Аудиторы СП РФ выявили ущерб от деятельности Минвостокразвития на сумму свыше 13 миллионов

Аудиторы СП РФ выявили ущерб от деятельности Минвостокразвития на сумму свыше 13 миллионов

В 2017 году Минвостокразвития под руководством Александра Галушки допустило нарушения в порядке ведения бюджетной сметы, при предоставлении субсидий и осуществлении закупок. Также ведомство постигли неудачи при разработке и реализации ряда госпрограмм, сообщает Konkurent.ru.

Общая сумма финансовых нарушений составила 13,8 миллиона рублей, следует из отчета Счетной палаты РФ. В частности, в ходе проверки результатов законодательства о контрактной системе аудиторы выявили ущерб, который был нанесен экономическим интересам государства. Комиссией по осуществлению закупок Минвостокразвития победителем одного открытого конкурса была признана заявка, не удовлетворяющая требованиям конкурсной документации. В результате цена контракта на 13,5 миллиона рублей превысила стоимость выполнения работ.

Еще один кассовый разрыв обнаружился при заключении госконтракта (на сумму 1,3 миллиона) на оказание услуг по охране здания министерства с частной охранной организацией «Медведь», которая не может обеспечивать выполнение данных обязательств в силу законодательного ограничения на частную охранную деятельность в зданиях федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

Проверкой также установлено, что при двукратном увеличении государственного задания ФАНУ «Востокгосплан» в 2017 году объем субсидии на его финансовое обеспечение в том же году вырос в 3,5 раза.

При реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» допущены нарушения требований порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ и методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, говорится в отчете СП.

Анализ реализации в 2017 году плана деятельности министерства на период 2016-2021 годы показал, что из 33 мероприятий по 14 не достигнуты плановые показатели.

При этом в 2017 году доходы федерального бюджета, администрируемые Минвостокразвития, составили 169,1 миллиона рублей, или 150 % прогноза. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились в 29 раз.

По результатам проверки СП принято решение направить представление в Минвостокразвития России, информационное письмо в правительство, обращение в Генеральную прокуратуру РФ и письмо с материалами проверки в ФСБ России.

В пятницу, 18 мая, министром по развитию Дальнего Востока был назначен Александр Козлов.

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#происшествия #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    52 минуты назад

    ну ээмм как бэ где деньги Лебовски?

  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    Галушку посодют? Или "своих не сдаем"?

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад

    Галушка скорее "дежурный козёл отпущения", мутили стопудово "серые кардиналы"))).

    Но ничего не будет.

    МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поблагодарил бывшего министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушку за работу на этом посту в течение пяти лет, передает корреспондент ТАСС с официального представления нового министра коллективу Минвостокразвития в Москве.

    "Хочу сказать спасибо за работу Александру Сергеевичу Галушке. Он работал на посту министра по развитию Дальнего Востока почти пять лет, довольно много сделано за этот период, и Дальневосточный федеральный округ стал безусловным лидером по привлечению иностранных инвестиций. <…> За это время принято 30 федеральных законов, 165 актов федерального правительства, всего более 1300 проектов реализуется на Дальнем Востоке, строится 177 объектов инфраструктуры. С каждым годом набирает популярность Восточный экономический форум", - сказал Трутнев.

    Трутнев подчеркнул, что решение о смене главы Минвостокразвития Александра Галушки не связано с оценкой его работы.

    "Оно [решение] не принято каким-то таким образом, что работа предыдущего министра признана неправильной или неудовлетворительной", - сказал он.

    Он добавил, что новый министр Александр Козлов - дальневосточник, и это важно.

    "Александр Александрович [Козлов] точно с Дальнего Востока. Может быть, это тоже важно для доверия", - добавил вице-премьер и отметил, что новому министру предстоит решить немало задач, самая главная из которых - сделать так, чтобы "люди поверили в свою страну" и прекратить отток населения.

    Президент России Владимир Путин 18 мая назначил Козлова министром РФ по развитию Дальнего Востока, освободив его от должности губернатора Амурской области по собственному желанию. Козлов возглавлял регион с 25 марта 2015 года. Он стал третьим министром, отвечающим за развитие Дальнего Востока. Минвостокразвития образовали в 2012 году, его возглавляли Виктор Ишаев и Александр Галушка.

    Галушка 11 сентября 2013 года стал министром РФ по развитию Дальнего Востока. Назначение Галушки на этот пост стало первым случаем в российской практике, когда должность федерального министра занял представитель общественной организации, представляющей интересы предпринимателей.

    Подробнее на ТАСС:

    http://tass.ru/politika/5217896

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Раз Галушке говорят "спасибо", то стоит думать, что 13 лимонов лишь верхушка айсберга!

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