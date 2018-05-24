Депутаты и чиновники высказались о неделе жизни области без губернатора

Неделю назад, 18 мая, губернатор Амурской области Александр Козлов был назначен на пост министра развития Дальнего Востока. За это время временно исполняющий обязанности губернатора области так и не был назначен. Журналисты «Альфа-канала» узнали, что думают об этой ситуации амурские чиновники и депутаты.

«Мы находимся в подвешенном состоянии. У нас никто не может подписать документы и принять решения, которые может принимать по законодательству один человек – это вызывает вопросы», – считает депутат заксобрания Ирина Киевская.

«Ну, почему безвластие? У нас есть первый замгубернатора, который сейчас исполняет обязанности губернатора. Любой губернатор подбирает себе команду самостоятельно. То есть, новое правительство может быть из людей, которые уже работали, но могут появиться и новые лица», – не исключает депутат заксобрания Кирилл Зимин.

«Кадровых перестановок не боюсь. Всё, что делается, это динамичное развитие региона. Я думаю, что новый губернатор должен взять то лучшее, что было сделано прежним и добавить что-то свое», – выразил пожелание министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

«Проблемы у нас всегда одни и те же. Необходимо искать резервы, чтобы снизить нашу дотационность не только за счет федеральных программ. Необходимо изыскивать и внутренние резервы, чтобы предприниматели не уезжали в западные регионы страны», – заявил депутат заксобрания Олег Турков.

«Ничего хорошего в этом нет. Частая смена власти приводит только к хаосу. Ну, и хочется увидеть на месте губернатора уже кого-то из местных элит власти», – высказался депутат заксобрания Анатолий Фесенко.