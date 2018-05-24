В районе поста ДПС при въезде в Благовещенск полыхал грузовик (видео)

24 мая на въезде в Благовещенск, в районе поста ДПС, горел грузовой автомобиль КамАЗ. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы, прислав видео с места происшествия. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информацию о горевшей машине подтвердили.

Сообщение о возгорании поступило в 14:24, пожарные прибыли на место в 14:30. В этот момент горели моторный отсек грузовика и, частично, кабина. Пламя потушили. На месте работали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина и виновник возгорания устанавливаются. По одной из версий, пламя возникло в результате аварийного режима работы электрооборудования.