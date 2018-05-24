В амурской Николаевке появился сквер Памяти

Амурские пограничники заложили сквер Памяти в Николаевке. На территории местной воинской части установлен мемориал в честь 100-летия службы.

Гранитную табличку украшают два пограничника, один – в форме 1918 года, второй – в современной. На открытие пригласили ветеранов пограничных войск, сотрудников николаевского учебного центра и других гостей. Монумент освятил настоятель православного храма из Тамбовки.

Рядом была высажена аллея хвойных и лиственных деревьев – всего 44 саженца. Столько же лет в поселке существует воинская часть.

27 мая, накануне юбилея пограничных войск, подобный мемориал в память о пограничниках всех поколений откроют в Райчихинске. А в Благовещенске пройдет масштабный праздник. Горожанам покажут дневной салют, сторожевые корабли и многое другое.